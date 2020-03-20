OLX начала удалять объявления о продаже масок

Онлайн-платформа OLX во избежание спекуляций на теме коронавируса сформировала команду, которая модерирует контент с соответствующим содержанием на платформе и удаляет объявления, содержащие названия товаров, запрещенных к продаже на платформе. В перечень товаров входят: товары медицинского назначения (маски, защитные костюмы и т.д.) и лекарственные препараты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы чувствуем ответственность за безопасность наших пользователей, и во избежание спекуляций из-за увеличения спроса на товары индивидуальной защиты, а также из-за невозможности гарантировать качество таких средств, мы запрещаем размещение любых объявлений, связанных с продажей подобных товаров на платформе", — заявили в OLX.

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В компании добавили, что руководствовались нормами действующего законодательства Украины, которое запрещает продажу медицинских препаратов в интернете, до пандемии и будут руководствоваться после нее, поэтому публикация объявлений о данных товарах регламентируется в соответствии с общими правилами.

Напомним, что Зеленский пообещал украинцам в ближайшие 2 дня 1 млн масок и 10 млн тестов на коронавирус.