Как бизнесу в Украине выжить в условиях карантина

В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке новой коронавирусной болезни в провинции Хубэй, Китай. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.

Кабинет Министров Украины своим Постановлением № 211 от 11 марта 2020 года на всей территории Украины с 12 марта по 3 апреля 2020 года ввел карантин и запретил проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также запрещена работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей.

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25 марта 2020 года на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в государстве Украина и продлить действие карантина на всей ее территории на 30 дней — до 24 апреля 2020 года.

30 марта 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", предусматривающий комплекс мероприятий, направленных на упрощение и облегчение ведения хозяйственной деятельности, касающихся, как вопросов деятельности предприятий, так и вопросов социальных гарантий сотрудников во время карантина.

Меры поддержки бизнеса

В условиях тотального карантина украинский бизнес вынужден приспосабливаться к новым реалиям ведения хозяйственной деятельности.

В качестве поддерживающих мер Верховная Рада Украины, на время карантина, утвердила ряд льгот для украинских компаний.

С 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность;

освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность; Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ;

Отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;

С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства ( эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты);

эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты); Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года;

На 3 месяца отсрочено обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций) для всех категорий "упрощенцев";

До 1 июля 2020 года продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

Не начисляется и не взимается плата за землю;

Не начисляется и не взимается плата за землю; Освобождаются от налогообложения объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц.

Принятый 17 марта 2020 Верховной Радой Украины так называемый Закон "О противодействии коронавирусу", направленных на предотвращение коронавируса COVID-19, в том числе предполагает:

100% предоплату за работы, товары и услуги необходимые для предупреждения и лечения COVID-19;

проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели, без применения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках";

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий, предназначенных для предотвращения COVID-19.

Форс-мажорные нюансы на карантине

Многие компании и предприятия Украины столкнулись с невозможностью выполнить свои обязательства перед контрагентами из-за введенных ограничительных мер. Поэтому, одно из ключевых и важных положений данного Закона в интересах бизнеса — признание факта введения карантина форс-мажором. Торгово-промышленная палата Украины (ТПП Украины) и уполномоченные ею региональные торгово-промышленные палаты подтверждают факт форс-мажора путем выдачи Сертификата о форс-мажоре.

Подтверждение ТПП Украины факта форс-мажора освобождает компанию от гражданской и хозяйственно-правовой ответственности за невыполнение условий договора.

Однако следует понимать, что форс-мажор не освобождает от выполнения самого обязательства, а лишь дает отсрочку обязательств. Если спор с контрагентом дойдет до суда, сертификат ТПП суд оценит наравне с другими доказательствами.

Первоочередные действия для получения сертификата от ТПП: оформление приказа об остановке деятельности, оповещение всех партнеров о завершении работы и невозможности исполнять свои обязательства в связи с карантином.

Однако остается немаловажный вопрос: "Можно ли не платить по договорам аренды по причине введения карантина?".

Отвечаем — отсутствие денег не считается форс-мажором. Невозможность уплаты нельзя отнести к форс-мажорным обстоятельствам, если нет подтверждения технических ограничений осуществления оплаты. Однако есть способы урегулировать данный вопрос и быть освобожденным от ответственности без получения сертификата о форс-мажоре.

Как правило, большинство связанных с карантином проблем можно решить путем переговоров между сторонами с обязательным внесением соответствующих изменений в существующие договора. Таким образом автоматически устраняется нарушение сроков выполнения договорных обязательств без применения штрафных санкций (в этом случае, Сертификат о форс-мажорных обстоятельствах получать не нужно).

Процессуальные сроки и упрощение процедуры участия в судебных заседаниях

Законом от 30 марта 2020 года Верховной Радой Украины внесены изменения во все процессуальные кодексы — Уголовный процессуальный, Гражданский процессуальный, Хозяйственный процессуальный, Кодекс Административного судопроизводства, а также в Кодекс об административных правонарушениях

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На период действия карантина продлены абсолютно все процессуальные сроки, в том числе сроки обращения в суд, подачи отзыва, оставления иска без рассмотрения, апелляционного и кассационного обжалования, сроки рассмотрения судом дела в том числе в апелляционной и кассационной инстанции.

Также предусмотрена возможность сторонам принимать участие в судебных заседаниях в режиме видеоконференции, не находясь в помещении суда с использованием собственных технических средств с подтверждением личности путем наложения электронной цифровой подписи.

Банки и карантин

Еще 12 марта 2020 года Нацбанк заявил, что на время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. НБУ готов обеспечивать поддержку ликвидности банковской системы и обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

Также, Законом, принятым 30 марта 2020 года путем внесения изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" на период осуществления карантинных мероприятий запрещено повышение процентной ставки по кредитному договору. Новых валютных ограничений в связи с введением карантина НБУ вводить не планирует.

При наличии средств на счете совершить оплату контрагентам можно будет без проблем, по крайней мере по Украине (при этом, банк может задать стандартные и привычные вопросы по платежу). Осуществление ВЭД-платежей с Украины разрешено. Однако многое зависит от действий банковской системы страны-получателя, точнее, правил ее работы во время пандемии.

Если в определенной стране работа банков остановлена из-за карантина, у Вас на руках будут документы о перечислении средств. Таким образом, Вы выполните свои обязательства, а Вашему контрагенту следует обратиться в обслуживающий его банк.

ВЭД-платежи в условиях карантина

К сожалению, сейчас для украинских компаний возникает обратная ситуация — контрагенты, не перечисляют платежи из-за границы, ссылаясь на пандемию.

Отметим, нарушение предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров (365 календарных дней) грозит пеней в размере 0,3 процентов суммы неполученных средств по договору (стоимости недопоставленного товара) в национальной валюте (в случае осуществления расчетов по внешнеэкономическому договору (контракту) в национальной валюте) или в иностранной валюте, пересчитанной в национальную валюту по курсу НБУ, установленному на день возникновения задолженности.

Общий размер начисленной пени не может превышать суммы неполученных средств по договору (стоимости недопоставленного товара) (ч. 5 ст. 13 Закона о валюте).

В таком случае придется доказывать наличие форс-мажорных обстоятельств. Подтверждением возникновения и окончания действия форс-мажорных обстоятельств является соответствующая справка уполномоченной организации (органа) страны расположения стороны внешнеэкономического договора (контракта) или третьей страны в соответствии с условиями настоящего договора (контракта) (ч. 6 ст. 13 Закона о валюте).

Карантин для сотрудников

Как показывает практика, в условиях карантина бизнес вынужден принимать меры, чтобы максимально сохранить работоспособность компании.

Важно помнить, что любые действия во взаимоотношениях работодателя и работника должны происходить в строгом соответствии с распоряжениями контролирующих органов.

Закон о противодействии коронавирусу предоставляет работникам возможность работы из дома. Работодателям предоставлено право менять режим работы, в т.ч. установить неполное рабочее время. В таких случаях издается соответствующий приказ по предприятию, с которым следует ознакомить всех сотрудников.

Заболевшим работникам выплачиваются больничные в обычном порядке. В случае приостановки работы предприятия КЗоТ предусматривает оформление простоя (ч. 1 ст. 34 КЗоТ).

Принятие решения о простое не требует согласования с профкомом или заблаговременного предупреждения работников.

На период простоя целесообразно оформить соответствующий акт, в котором зафиксировать обоснованные причины, которые привели к остановке работы, начало и дату возможного возобновления производственного процесса, последствия простоя, рекомендации относительно путей преодоления последствий простоя и предотвращения таких явлений в дальнейшем.

Акт утверждается приказом (распоряжением) по предприятию. Минус данной процедуры для работодателя один — простой не по вине работника надо оплачивать.

Порядок оплаты времени простоя предусмотрен ст. 113 КЗоТ. Время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки (оклада). Это минимальный размер выплаты в случае простоя.

При этом Законом от 30 марта 2020 года путем внесения изменений в нормы Закона Украины "О занятости населения" упрощены и адаптированы под нынешнюю ситуацию требования и условия получения работодателями помощи по частичной безработице, связанной с вынужденным сокращением продолжительности рабочего дня и вынужденной остановкой производства без прекращения трудовых отношений в том числе на период введения ограничительных мероприятий,связанных с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Также Законом о противодействии коронавирусу предусмотрена возможность, по согласию сотрудника, предоставления ему отпуска.

Сейчас карантин продлен до 24 апреля 2020 года. Поэтому, если есть работники, которые имеют неиспользованные оплачиваемые отпуска, а потребности в их работе нет — можно предоставить отпуск.

В случае, если ситуация растянется на несколько месяцев, ст. 4 Закона "Об отпусках" позволяет работодателям самостоятельно вводить дополнительные оплачиваемые отпуска, которых в этом законе нет. Также можно предложить работникам неоплачиваемые отпуска.

Законом о противодействии коронавирусу внесено изменения в Закон "Об отпусках" и определено, что срок нахождения в отпуске без сохранения заработной платы по согласованию сторон, в связи с введением карантина, может превышать 15 календарных дней в году. Однако для предоставления таких отпусков недостаточно приказа руководителя, а нужно еще и заявление от работника.

Есть еще одна категория работников, которых без проблем можно отпустить в неоплачиваемый отпуск на все время карантина — это родители, которые будут ухаживать за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина.

Подводя итог, отметим, что из-за ведения карантина бизнесу предоставлены льготы и отсрочки по уплате налогов, формируются новые взаимоотношения с работниками и вводятся некоторые ограничения в деятельности.

В сложившихся условиях бизнесу, чтобы выжить, необходимо ежедневно отслеживать изменения в правовом поле. И, исходя из этого, своевременно адаптировать бизнес-процессы под ситуацию, минимизировать риски и правильно использовать предоставленные льготы в сфере деятельности своей компании.