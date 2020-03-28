Мнения 4 часа назад

Как минимизировать финансовые риски во время кризиса и при чем здесь репутация?

Небольшой список рекомендаций для тех, кто оказался в их числе и ищет возможности выжить в ситуации, когда весь мир против

Как минимизировать финансовые риски во время кризиса и при чем здесь репутация? Как минимизировать финансовые риски во время кризиса и при чем здесь репутация?
Фото: Zan/ Unsplash

Экономика летит в бездну. Планы меняются со скоростью света. Инвестиции отложены до лучших времен. Бизнес на грани краха. Здравствуй, кризис.

С таким положением дел столкнулись практически все бизнесмены, которые пока не понимают, что делать и чем это все закончится. Чтобы хоть немного поднять боевой дух, вот небольшой список рекомендаций для тех, кто оказался в их числе и ищет возможности выжить в ситуации, когда весь мир против.

Понятное дело, что с финансовыми сложностями столкнулись все и многие выйдут из ситуации уже другими. К этому нужно быть как минимум готовыми морально. А еще лучше — иметь несколько вариантов планов действий в ситуации "если вдруг".

Кратко и по делу в Telegram

Заметьте, не один план Б, а хотя бы 2-3. Четко пропишите вероятные сценарии развития ситуации именно в вашей сфере деятельности. Как вы будете действовать, если продажи упадут на 50%? Что будете делать в случае, если ваши услуги/продукция окажутся неликвидными в условиях кризиса? Какие есть способы переключиться на производство другой, более востребованной именно в этот период продукции? Учтите все вероятные риски и постарайтесь их минимизировать для начала на "бумаге". В последствии вам будет проще и быстрее принимать правильное решение.

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Сократите затраты, но не там, где они в последствии могут больно ударить по вам. Рассчитывайтесь с партнерами, заказчиками, сотрудниками. Если есть возможность договориться о рассрочке, воспользуйтесь ею.

Переведите все рутинные процессы компании на аутсорсинг. Это снимет с вас "головную боль" относительно многих вопросов. Почему это эффективно? Да хотя бы потому, что аутсорсинг позволяет компании-заказчику сконцентрироваться на его основной деятельности и стратегии. Практика показывает, что передача рутинных услуг на аутсорсинг сокращает затраты бизнеса как минимум на 10%, в разы увеличивает время для управленческого и стратегического решения задач, повышает ценность бизнеса и его финансовые результаты. А если вы не доверяете внешнему специалисту, то это очень зря. Ведь аутсорсинговая компания несет полную ответственность и конфиденциальность за надлежавшее и своевременное выполнение задач.

В противном случае штрафы платит аутсорсер, а не вы, и после потери репутации следующий — шаг уход с рынка. Мы, к примеру, в начале работы над новым проектом подписываем с компаниями документ о неразглашении конфиденциальной информации и несем финансовую ответственность за результат своей работы.

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Если вдруг так сложилось, что вы не успели подумать над оптимизацией бизнес-процессов вашей компании, срочно это сделайте, обратите внимание у многих ваших сотрудников появилось время на то что бы подумать в удаленном режиме над повышением эффективности и выживаемости, соберите их предложения, услышьте ваших сотрудников хотя бы сейчас.

Проанализируйте собранную информацию, так вы сможете оценить не только риски и недочеты в бизнес-процессах, определить узкие места, более эффективно использовать ресурсы компании в экстремальных условиях развития, но и разобраться, кто из сотрудников действительно заинтересован в развитии бизнеса, а кто приходит на работу только за зарплатой. И помните: чем крупнее компания, тем больше бизнес-процессов, тем сложнее и запутаннее они могут быть, приводить к неэффективным тратам ресурсов, которые и так в большинстве случаев ограничены. Важно не игнорировать этот аспект. Если нет возможности делать это собственными ресурсами, приглашайте на проект консультантов. Они это делают быстро и эффективно. Все-таки опыт!

Одна из больных тем сегодня, конечно же, люди. Если есть возможность перевести их на удаленную работу, как поступили мы, сделайте это. Понимаю, что у каждого свои особенности работы. Но помните, что кризис у всех, не увольняйте сотрудников, поддержите их максимально. Всем сейчас нелегко. Кризис закончится, а вот потеря ценных сотрудников может в последствии сказаться на вашем бизнесе. Главное не забывать, что, переведя сотрудников на удаленный режим работы, при этом важно продолжать ежедневно коммуницировать, ставить задачи, обсуждать результаты, вовлекать в планирование.

Если прекратить менеджменту выполнять их прямые обязанности в управлении, то у сотрудников начнется паника и депрессия. Не допускайте этого. Ваши люди должны чувствовать себя в этой ситуации нужными и защищенными.

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И напоследок, помните, в кризис очень важно не останавливать продвижение вашей продукции/услуг и продолжать заниматься построением вашей репутации. Для меня репутация компании — прямо пропорциональна ее успеху. Репутация — это имя компании, ее гарантии, надежность. Это то, как вас воспринимают на рынке ваши потребители, ваши партнеры, кредиторы, потенциальные инвесторы. Как говорится: что посеешь, то пожнешь. Поэтому не теряйтесь, активно заявите о вашей позиции, ведите разъяснительную работу, опять же — общайтесь с вашим коллективом. Заботьтесь о репутации сейчас и в будущем, поверьте, она позаботиться о вас.

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