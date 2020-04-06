Киев под предлогом борьбы с Covid-19 устанавливает камеры с системой распознавания лиц

В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса Киевская городская государственная администрация (КГГА) приобрела 400 видеокамер с функцией измерения температуры и распознавания лица.

Как сообщает ITC, систему термального скрининга общей стоимостью 65 млн грн планируется использовать для выявления потенциальных носителей вирусной инфекции, одним из признаков которой является повышенная температура тела. Информация о закупке появилась на портале публичных закупок Prozorro.

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В сопроводительной документации указано, что в аукционе победило общество с ограниченной ответственностью "Интевро", которое до 25 апреля 2020 года поставит и смонтирует в Киеве 400 тепловизионных купольных IP-камер Hikvision DS-2TD1217B-6/PA.

Стоимость каждой камеры составляет 125,066 тысяч грн плюс 10,250 тысяч грн стоит монтаж и пусконаладочные работы на каждую камеру, таким образом все оборудование стоит 60,031 млн грн, все услуги — 4,92 млн грн, а точная общая сумма — 64,951 млн грн.

Согласно данным с официального сайта, камера Hikvision DS-2TD1217B-6/PA может измерять температуру тела с точностью ±0,5°C в диапазоне температур от 30°C до 45°C, в случае обнаружения повышенной температуры срабатывает аудиосигнализация. Камера накладывает тепловое изображение на оптическое изображение, а также распознает лица.

Для измерения температуры достаточно находиться в зоне действия камеры порядка 1 секунды, она способна работать с несколькими людьми одновременно, при этом ИИ-функции автоматически исключают альтернативные источники тепла.

Новые тепловизионные камеры подключат к действующей в Киеве системе видеонаблюдения "Безопасная столица", они будут не только измерять температуру в режиме реального времени, но и передавать собранные данные на серверы системы для обработки и хранения.

Ранее сообщалось, что правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Кроме того, в Украине на пасхальные праздники, с 6 по 24 апреля, могут ввести обязательный "масочный режим".

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.