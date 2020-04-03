В Кабмине рассказали, когда смогут ослабить карантин (ВИДЕО)

Ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, продлятся как минимум до конца апреля.

Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр также отметил, что по плану правительства, "если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий". По его словам, этот процесс будет происходить в несколько этапов: сначала на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Шмыгаль объяснил, что это позволит уже с начала мая перезапустить экономику.

"По нашим подсчетам, через три недели те, кто уже заболел Covid-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мер", — сказал премьер.

Вместе с тем это не означает ослабление других карантинных мероприятий.

Глава правительства провел онлайн-встречу с представителями Европейской бизнесс-ассоциацией, на которой он отметил, что для детей и людей пожилого возраста карантинные меры продлятся дольше, чем для работающего населения.

"Люди трудоспособного возраста смогут возвращаться к работе с соблюдением социальной дистанции и необходимых защитных мер. Для школьников, студентов, людей пожилого возраста и лиц из групп риска карантин, вероятно, продолжится еще на некоторое время. Также под вопросом остается работа общественного транспорта, проведения публичных мероприятий и так далее", — передали в ЕБА позицию украинского премьера.

По состоянию на 10:00 3 апреля 2020 года, в Украине зарегистрировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего зафиксировано 23 летальных случая от коронавируса в Украине.