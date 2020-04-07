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Частично карантин может продлиться до сентября — премьер

Возвращение к работе основной массы граждан Денис Шмыгаль прогнозирует с 15 мая

Частично карантин может продлиться до сентября — премьер Частично карантин может продлиться до сентября — премьер
Денис Шмігаль. Фото: пресс-служба Кабмина

На встрече с малой фракцией пропрезидентской партии "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ряд карантинных мер могут сохраниться в силе до сентября. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на конфеденциальный источник во фракции.

Глава правительства отметил, что до осени сохранятся не самые жесткие меры. Возможно останется требование носить маску в общественных местах.

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В то же время, Шмыгаль сказал, что в середине мая карантин могут ослабить и люди смогут выйти на работу. Таким образом он поддержал высказанное ранее предположение министра внутренних дел Арсена Авакова, что карантин продлится до середины мая.

Напомним, с 6 марта Кабмин в очередной раз ужесточил карантинные меры. Теперь, по указанию правительства, запрещено появляться в парках, за исключением выгула животных и по служебной надобности, запрещено ходить группами более 2 человек.

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Юристы ставят под сомнение законность этих ограничений, но полиция в первый же день действия новых правил составила 192 административных протокола за нарушение карантина.

Пока карантин объявлен до 24 апреля, но в МВД уже заявили, что скорее всего карантин продлится до 15 мая.

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