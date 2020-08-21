Украина потратила на борьбу с коронавирусом 25 млрд грн — Минфин

На сегодняшний день бюджетные расходы Украины, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19, составили 25 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время онлайн-дискуссии "Закупки COVID-19: кто и как тратит бюджетные средства".

По словам замминистра, уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачено Национальной службой здоровья поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

"Относительно Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу — 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка — 2,5 млрд грн, стимулирование экономики — 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета — 0,5 млрд грн и сферу образования — 52,5 млрд грн", — сообщил чиновник.

Ермоличев напомнил, что на сайте Минфина создан специальный раздел, который содержит актуальную информацию о расходах средств Фонда в удобном формате и ссылки на действующие нормативно-правовые документы по его деятельности.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 июля, Кабинет министров распределил 66 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

Объем выделенных денег из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда.