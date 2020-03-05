Из-за коронавируса Украина может потерять источники дешевых кредитов — Маркарова

Вследствие кризиса в мировой экономике, который спровоцировала эпидемия китайского коронавируса, в 2020 году Украина может остаться без источников дешевого заимствования средств на рынке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, Украине необходимо продолжить договариваться с международными финансовыми организациями о привлечении дешевых займов, прежде всего, с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Маркарова подчеркнула, что в случае успешного завершения таких переговоров Украине не нужно будет занимать деньги на рынке под высокие проценты.

"Также мы имеем договоренности с другими официальными кредиторами, которые могут в этом году закрыть почти все потребности Украины в финансировании, чтобы не обращаться к рыночным заимствованиям, которые из-за глобального кризиса, что разворачивается на фоне эпидемии коронавируса, могут быть недоступными по приемлемой цене", — заявила бывшая глава Минфина.

Ранее сообщалось, что на собрании G-20 директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в случае, если китайский коронавирус не будет распространяться по всему миру, а КНР скоро возобновит производство, то мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.

Читайте также: Коронавирус достучался до финансовых рынков

В то же время, распространение коронавируса будет стоить глобальной экономике более $280 млрд в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд.

В свою очередь, Bank of America считает, что из-за распространения нового коронавируса COVID-19 нынешний, 2020, год может стать для мировой экономики худшим со времен финансового кризиса в 2009 году. На фоне эпидемии вируса Bank of America сократил прогноз роста мирового ВВП на этот год до 2,8%.

Напомним, 24 февраля ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5% из-за обвала мировых рынков на фоне распространения коронавируса за пределы Китая.