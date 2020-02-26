Коронавирус достучался до финансовых рынков

На этой неделе финансовые рынки мира рухнули из-за угрозы коронавируса. Но у людей, вероятно, возникает вопрос, а почему это произошло именно сейчас, ведь вирус бушует уже почти два месяца.

Случилось это из-за оценки влияния вируса на мировую экономику. Тут я бы уточнил, что речь идет именно об экономике, а не о самом вирусе. Ведь проблема коронавируса имеет две стороны вопроса. Первый вопрос, о котором я, не будучи медиком и биологом, судить не могу, и второй вопрос — это влияние данного вируса на экономику мира. Очень важно отделять эти вопросы друг от друга, чтобы не получилась каша в голове.

Как бы грубо и кощунственно это не звучало, но для экономики не так важно, сколько людей заболеет и сколько умрет, ведь в мире есть болезни, которые уносят миллионы жизней ежегодно, но экономисты эти болезни не видят. Для экономики, если формулировать точнее, вред наносит остановка экономической деятельности людей из-за вируса и карантина.

В Ухане погибли 2,5 тысячи человек, но вред экономике наносит то, что 11 млн человек из-за вируса уже длительное время не работают. Не производят и не потребляют товары и услуги в обычном режиме. А в целом в Китае в той или иной степени карантину подвержена большая часть населения страны.

Еще совсем недавно мировые деньги не сильно боялись вирус, и считали, что даже несмотря на простой китайской экономики влияние коронавируса будет ограниченным. Инвестиционное сообщество конечно же понимало и осознавало всю широту проблемы, что Китай сейчас несет огромные потери. Потребление нефти еще в начале февраля рухнуло на четверть. До 70% сталелитейных предприятий в Китае либо простаивают, либо снизили производство. А по снижению потребления этих ключевых товаров можно сделать вывод о том, что действительно значительная часть экономики сейчас не работает. Масштабы действительно очень велики.

Но деньги думали, что если ситуация не затянется, то влияние вируса на экономику будет иметь V-образную форму, при которой после завершения карантина экономика Китая быстро восстановится до прежнего уровня, а потерянные показатели экономики будут наверстаны за счет увеличения процента загрузки производственных мощностей и до конца года в основном потери будут отбиты. Условно говоря, если обычно загрузка производственных мощностей составляет 75%, а в первом квартале из-за вируса она упала до 50%, то все потери будут отбиты, если в последующие кварталы загрузка вырастет до 80-85%, что в среднем за год даст нужные 75%.

Мысль в данном случае проста, если сейчас завод Foxcon, производящий iPhone, простаивает, то это не так страшно, ведь спрос на смартфоны в мире в целом по году никак не изменятся, и за счет увеличения мощности в будущих периодах весь производственный разрыв со спросом удастся закрыть. Ведь сегодняшняя экономика, это экономика, где балом правит совокупный спрос и именно от его величины зависит то, как будет развиваться экономика мира. А временная остановка заводов — это не проблема.

Оптимисты рассчитывали, что уже в середине февраля удастся начать перезапуск экономики Поднебесной. Что еще важно, так это то, что Китай начал вливать в свою экономику огромные деньги, что в конечном итоге должно сгладить негативное влияние от карантина на совокупный спрос внутри Китая.

Оценка МВФ о том, что при "хорошем варианте" из-за вируса мировая экономика лишится всего 0,1% мирового роста экономики как раз и является отражением прошлого отношения рынков. Но коронавирус распорядился по-другому. К понедельнику 24 февраля в Корее и Италии было зафиксировано большое количество заражений, плюс к этому в самом Китае были отмечены случаи повторного заражения вирусом. И эти две новости своим появлением усилили позиции "плохого варианта" в мировой экономике, где вариант с V-образной формой развития событий может не сработать.

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Распространение коронавируса на другие страны и его затягивание может привести к тому, что и в других странах десятки, а может и сотни миллионов людей так же окажутся в карантине. А экономика Китая не сможет быстро восстановиться, а более длительный простой экономики уже не удастся отработать за счет будущего увеличения загрузки производственных мощностей, поскольку условный "кассовый разрыв" коснется уже и совокупного спроса и приведет к его снижению.

Прочность экономики не безгранична. К примеру, в Китае был проведен опрос среди 1506 малых и средних предприятий, по которому выяснилось, что 85% из них израсходуют все свои запасы наличности через 3 месяца, ведь многие из них продолжают платить зарплаты своим сотрудникам, несмотря на остановку своей деятельности. Длительный простой поставит эти компании в очень сложное положение.

Сейчас многие неработающие люди, находящиеся в карантине, продолжают получать зарплату, и их неизрасходованный доход в "хорошем варианте" в будущем будет потрачен. В плохом варианте, компании не смогут платить им зарплату длительное время и будут отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска, а это уже ударит по доходам населения Китая и отразится на внутреннем спросе. В этом случае будет падение и совокупного спроса, и совокупного предложения, и в будущем, догонять и отрабатывать будет уже нечего.

Поэтому финансовые рынки и начали падать только сейчас. Мировой капитал усомнился в "хорошем варианте" с V-образной формой развития событий, в который верил, а возможно, хотел верить до 24 февраля.