Кабинет министров распределил из Фонда борьбы с COVID-19 66 млрд грн

По состоянию на 24 июля 2020 Кабинет министров распределил 66 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, объем выделенных денег из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда.

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Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 23 июля составили 9,8 млрд грн.

В первую очередь, 16 млрд будет выделено для системы здравоохранения, в частности, для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице — около 7 млрд, из которых 2,7 млрд выделено на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физлиц-предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина, и имеют детей в возрасте до 10 лет.

Также 2,5 млрд будет направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

В Минфине отмечают, что срок действия Фонда рассчитан на период карантина и последующие после его официального завершения 30 дней.

Кроме того, Государственная аудиторская служба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда, во избежание или выявления возможных злоупотреблений с использованием средств Фонда.

С самого начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятыми законами Украины и решениями Кабмина, объем фонда составил 66 млрд грн.

Напомним, в январе — апреле 2020 года государственный бюджет 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

Ранее Национальный банк Украины спрогнозировал более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.