Несмотря на эпидемию коронавируса, доходы местных бюджетов растут — Минфин

За шесть месяцев текущего года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 131,5 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, прирост поступлений против первого полугодия прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольные украинской власти) составил 2,1% или 2,7 млрд грн.

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Так, по данным Минфина, темп прироста фактических поступлений налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) за первое полугодие 2020 составляет 5%. Из 13 областей, имеющих темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине, три обеспечили прирост более 8%.

В целом, объем поступлений НДФЛ за первое полугодие 2020 составил 81 млрд грн, прирост поступлений против января-июня прошлого года составляет 3,8 млрд грн.

Поступления от платы за землю составили 13,3 млрд грн, что на 14,5%, или на 2,3 млрд грн меньше, чем в первом полугодии 2020 года. В основном, это связано с временным освобождением от уплаты данного налога в местные бюджеты.

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Фактические поступления налога на недвижимое имущество за январь — июнь 2020 года составили 2,3 млрд грн. Прирост поступлений против января-июня прошлого года составляет 7,7%, что на 161,9 млн грн больше, чем в прошлом году.

Поступления единого налога за указанный период составили 17,7 грн. Прирост поступлений против сопоставимого периода прошлого года составляет 9,6%, или на 1,6 млрд грн больше.

Также, по состоянию на 1 июля 2020 года, Правительством обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в объеме 85 млрд грн, что составляет 100% от взятых бюджетных обязательств, в частности:

– базовая дотация — 6,6 млрд грн;

– медицинская субвенция — 14,6 млрд грн;

– образовательная субвенция — 46,7 млрд грн;

– другие — 17,1 млрд грн.

Напомним, в январе — апреле 2020 года государственный бюджет 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

Ранее Национальный банк Украины спрогнозировал более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.