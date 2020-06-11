Чому кошти з COVID-фонду варто закласти на будівництво доріг?

З початку 2020 року в Україні вже будується 2600 км доріг — це більше, ніж в попередньому. Для порівняння, в 2019 році в експлуатацію було введено 850 км. Днями, 4 червня, вже була відкрита перша дорога на Львівщині. Плани Укравтодору куди більш амбітні. Цього року всього мають бути оновлені 4200 км доріг, а це — лише початок Великого будівництва, яке за 5 років має включити 24 000 км доріг державного значення.

Безпрецедентні масштаби потребують безпрецедентного фінансування. Кошти на будівництво доріг залучаються з трьох джерел. Перше — це створений в попередні роки Дорожній фонд, який наповнюється водіями, переважно — з акцизів на пальне (31,5 млрд грн). Друге джерело — це кошти, залучені під державні гарантії (19,3 млрд грн).

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Ще у січні 2020 року, коли Укравтодор анонсував свої плани, третє джерело обсягом у 35 млрд грн було позначено як "додаткове бюджетне фінансування". Чому так? Бо кінцевий вибір інструменту залишався відкритим питанням — це могли бути "гроші Газпрому", тобто кошти, які Україна отримала за рішенням Стокгольмського арбітражу наприкінці минулого року. Другий варіант — випуск додаткових державних облігацій.

Світова пандемія скорегувала плани держави і ми маємо третій варіант — кошти зі Спецфонду, створеного для боротьби з наслідками COVID-19. Законопроєкт №3509, який Верховна Рада прийняла за основу 5 червня дозволяє залучити невикористані кошти Спецфонду на оновлення дорожньої інфраструктури. Та поки до проєкту готуються правки та коментарі, потрібно згадати про три головні речі.

По-перше, будівництво доріг важливе не тому, що це — "ідея-фікс". Всі виділені на дороги кошти фактично надходять до реального сектору економіки. Вже зараз Велике будівництво створило більше 17 000 робочих місць, і ця кількість зросте зі збільшенням фінансування. Розбудова доріг створить мультиплікаційний ефект для економіки в цілому: зменшиться кількість витрат на перевезення, зростатиме торгівля, розвинеться інфраструктура та сектор обслуговування навколо доріг. Так було в усіх державах, які проводили аналогічні дорожні проєкти, від США до Польщі. Саме цього потребує економіка України під час виходу з карантинних обмежень і подолання економічної кризи.

По-друге, хороші дороги в Україні допоможуть рятувати життя. Сьогодні, в багатьох населених пунктах медичну допомогу доводиться чекати занадто довго, і причина цьому — аварійні дороги. Законопроєкт №3509 прямо передбачає, що пріоритет надається шляхам, що ведуть до приймальних відділень. І це — не просто заходи для подолання COVID-19, а справжня реалізація права громадян на доступну медицину.

Пандемія колись скінчиться, а потреба в швидкій медичній допомозі — залишиться. Кожна хвилина, збережена завдяки якісній дорозі, може стати вирішаючою для пацієнта. Чим раніше "швидка" стане насправді швидкою, тим більше людських життів нам вдасться зберігти.

По-третє, законопроєкт №3509 не означає, що кошти зі Спецфонду будуть обов'язково виділені на ремонти доріг. Це — один з можливих інструментів і додаткове страхування планів Великого будівництва. Спецфонд виділятиме кошти на дорожні роботи за залишковим принципом — тобто лише тоді, коли держава не використає весь фонд на критичні потреби. І хоч потреба в такій опції може і не з'явитись, передбачити її потрібно, якщо ми хочемо втілити у життя заплановані обсяги ремонтів в 2020 році.

Безперечно, коронавірус завдав масштабної шкоди економіці в цілому, і напрямків, що потребують бюджетної підтримки — безліч. І дороги місцевого значення, і культурна сфера, і місцеві бюджети потребують додаткового фінансування. Проте саме Велике будівництво матиме найбільшу економічну віддачу та позитивний соціальний ефект. Ця програма продумана, зважена і вже запущена в дію — держава чітко знає, що отримає на виході, якщо перенаправить на дорожнє будівництво додаткові кошти.

Тому затвердити можливість фінансування доріг зі Спецфонду треба якнайшвидше. Це допоможе і оперативно зреагувати на економічні потреби під час зняття карантину, і підтримати довгострокові проєкти стратегічного значення.