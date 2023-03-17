Кабмін дозволив продавати рецептурні ліки на прифронтових територіях без рецепту

Кабінет міністрів дозволив продаж (але не відпуск за бюджетні кошти) на прифронтових територіях рецептурних лікарських засобів без рецепта за умови надання пацієнтам працівниками аптек під час продажу роз’яснення щодо необхідності застосування ліків згідно із інструкцією.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни Кабмін вніс 17 березня до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі та імпорту ліків.

Рішення стосується територій активних бойових дій, що включені до відповідного офіційного переліку, затвердженого Міністерством з реінтеграції окупованих територій. Також його формально розповсюджено і на окуповані нині території.

Воно діятиме протягом дії воєнного стану. Втім, рішення не стосується продажу ліків, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини; комбінованих ліків, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму; а також отруйних та сильнодіючих ліків.

Крім цього, уряд на засіданні в п'ятницю ухвалив ще одне рішення, що стосується медичної галузі, а саме вніс зміни до порядку реалізації програми державних гарантій медобслуговування населення у 2023 році в частині укладення договорів з надавачами первинної медичної допомоги на окупованих РФ території (згідно з вищезазначеним переліком).

Замість того, аби здійснювати оплати, ґрунтуючись на кількості укладених декларацій, держава забезпечить оплату праці медпрацівників на окупованих територіях в розмірі, що дорівнює встановленим урядом базовим гарантіям мінімальної зарплати медикам на 2023 рік.

Як вказують в Міністерстві охорони здоров'я, це дозволить закладам первинної допомоги на окупованих територіях гарантовано платити лікарям, які працюють повний робочий день, 20 тисяч гривень на місяць, а медичним сестрам – 13,5 тисячі гривень.

Зазначається також, що передбачені постановою підходи дозволять також забезпечити більш прозоре використання бюджетних коштів для здійснення оплат закладам охорони здоровʼя на окупованих територіях. Як вказують у МОЗ, Україна з початку року перерахувала лікарням, які працюють в окупації, майже 134 мільйона гривень.

"Медики, які стали заручниками російського тероризму й опинилися у тимчасовій окупації, попри всі складнощі продовжують лікувати українських громадян. Ми маємо зробити все від нас залежне, аби вони щомісяця отримували заробітну плату, аби вони абсолютно чітко розуміли, що Україна своїх не лишає", - зазначив міністр Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що 13 січня уряд встановив мінімальну зарплату в 2023 році для лікарів, фармацевтів та фахівців з реабілітації на рівні не менше 20 тисяч гривень, а для медсестер/медбратів — не менше 13,5 тисячі гривень. Гарантії щодо базової зарплати поширюватимуться на ті медзаклади, які мають договори із Нацслужбою здоров'я за програмою медгарантій.