Виплати ВПО: в Україні удосконалили порядок формування переліку територій бойових дій

Уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані країною-агресором РФ. Це сприятиме захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб, адже на основі переліку територій цим особам здійснюються виплати.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, передбачається створення чіткого алгоритму, за яким в інформаційній системі буде оновлюватися список:

Спочатку обласні військові адміністрації пропонуватимуть включення тих чи інших територій.

Потім Міністерство оборони буде їх погоджувати або обґрунтовано відхиляти.

Мінреінтеграції затверджуватиме пропозиції або ж надаватиме свою аргументацію щодо відхилення.

Крім того, змінами чітко визначено критерії віднесення територій до можливих бойових дій. Територія має відповідати одній із таких ознак:

межує з територіями активних бойових дій або з тимчасово окупованими РФ;

межує з державним кордоном держави-агресора.

За словами Шмигаля, це сприятиме захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб, адже на основі переліку територій цим особам здійснюються виплати.

"До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями. Це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року Мінсоцполітики впровадило в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для внутрішніх переселенців, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань ВПО.