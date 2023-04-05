Сколько украинцев сгенерировали е-больничный и какой экономический эффект от е-документа - Минцифра

Украинцы уже сгенерировали более 13,6 миллионов электронных больничных. Экономический эффект, полученный в результате внедрения этого инструмента, оценивается в около 4 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

Глава Минцифры объяснил, что купить такой е-больничный невозможно, а раньше это была большая коррупционная схема

"Несколько лет назад мы совместно с Министерством здравоохранения запустили электронные больничные. Мы оцениваем в 4 млрд грн экономический эффект, полученный в результате этой реформы", - отметил Михаил Федоров.

Отметим, что с 1 октября 2021 г. в Украине больничные полностью заменили электронным документом. Вместо больничного листа теперь врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, что е-больничный автоматически открывается в Электронном реестре листков нетрудоспособности. Для этого нужно, чтобы врач внес в реестр информацию о своем медицинском заключении.

Сложившийся листок нетрудоспособности автоматически добавляется уже в кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Преимущество электронного больничного состоит в простоте оформления, не нужно собирать подписи и печати.

Отметим, 31 марта 2023, накануне введения электронных рецептов на все рецептурные лекарственные средства, объемы аптечных продаж в гривневом выражении выросли в 4,45 раза по сравнению с аналогичным днем прошлого года, превысив 1,2 миллиарда гривен.

При этом население активно скупало в этот день как рецептурное, так и безрецептурное лекарство. Так, объемы розничной продажи рецептурных препаратов в денежном выражении выросли в 4,85 раза, а безрецептурных – в 3,71 раза. В натуральном выражении рост составил 4,26 и 3,19 раза соответственно.

Перед тем в Минздраве заявили, что 60% лекарств можно будет приобрести в аптеке по е-рецепту с начала апреля.

В министерстве здравоохранения отметили, что преимуществом е-рецепта является то, что в отличие от бумажного рецепта, не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.

В перечень лекарств, продающих по рецепту, входят:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

В марте 2023 года Кабмин разрешил продавать рецептурное лекарство на прифронтовых территориях без рецепта. решение не касается продаж лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; комбинированных лекарств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или прекурсоры в количестве, не превышающем их предельно допустимую норму; а также ядовитых и сильнодействующих лекарств.