Как получить е-больничный переселенцам за границей: разъяснение Минздрава

Министерство здравоохранения упростило оформление электронных больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными, во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

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Об этом говорится на сайте правительственного портала.

Отмечается, что оформить е-больничный и получить социальные выплаты могут следующие категории нетрудоспособности:

заболевание или травма общего характера;

уход за больным ребенком;

беременность и роды;

ортопедическое протезирование;

Для начала нужно связаться со своим семейным врачом. На период действия военного положения это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты.

Для формирования медицинского заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение основания обретения временной нетрудоспособности. Таким подтверждением должна быть справка или выписка, в которой будет указан диагноз/статус пациента. Если документ был получен за границей, врач может запросить перевод документа на украинский язык.

"В выданных за границей медицинских документах отмечается диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МВТН в электронной системе здравоохранения", - говорится в сообщении.

Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним, Фонд соцстрахования профинансирует декретную помощь беременным работницам, выехавшим за границу из-за войны, даже если они не успели оформить больничный в Украине. Теперь получить е-больничный после наступления 30 недели беременности можно дистанционно.