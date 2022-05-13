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Как получить е-больничный переселенцам за границей: разъяснение Минздрава
Министерство здравоохранения упростило оформление электронных больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными, во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.
Об этом говорится на сайте правительственного портала.
Отмечается, что оформить е-больничный и получить социальные выплаты могут следующие категории нетрудоспособности:
- заболевание или травма общего характера;
- уход за больным ребенком;
- беременность и роды;
- ортопедическое протезирование;
Для начала нужно связаться со своим семейным врачом. На период действия военного положения это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для формирования медицинского заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение основания обретения временной нетрудоспособности. Таким подтверждением должна быть справка или выписка, в которой будет указан диагноз/статус пациента. Если документ был получен за границей, врач может запросить перевод документа на украинский язык.
"В выданных за границей медицинских документах отмечается диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МВТН в электронной системе здравоохранения", - говорится в сообщении.
Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.
Напомним, Фонд соцстрахования профинансирует декретную помощь беременным работницам, выехавшим за границу из-за войны, даже если они не успели оформить больничный в Украине. Теперь получить е-больничный после наступления 30 недели беременности можно дистанционно.