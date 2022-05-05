Беременные получат декретную помощь от Фонда соцстрахования даже из-за границы

Фонд социального страхования профинансирует декретные пособия беременным работницам, выехавшим за границу из-за войны, даже если они не успели оформить больничный в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Чтобы финансирование стало возможным, Минздрав упростил процедуру формирования медвыводов. Теперь получить е-больничный после наступления 30 недели беременности можно дистанционно.

"Для этого беременная должна связаться со своим врачом в Украине, который вел или продолжает вести ее беременность – он проверит предварительные медицинские записи и создаст медвывод, на базе которого автоматически сформируется электронный больничный", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Фонде, созданный без личного приема е-больничный по беременности и родам является основанием для получения декретной помощи.

Также для осуществления выплаты работодатель женщины должен сформировать по е-больничному и подать в ФССУ заявление-расчет – на его основании Фонд проведет финансирование.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило приказ "Об обеспечении регистрации новорожденных в условиях военного положения". Это решение позволяет зарегистрировать рождение ребенка в том случае, если роды случились не в медучреждении.