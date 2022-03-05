Минздрав упростил регистрацию новорожденных во время военного положения

Министерство здравоохранения утвердило приказ “Об обеспечении регистрации новорожденных в условиях военного положения”.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, это решение позволяет зарегистрировать рождение ребенка в том случае, если роды случились не в медучреждении.

В этом случае документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства о рождении (по форме 103/о) смогут выдавать медицинские работники, которые присутствовали во время родов или проводили первый осмотр новорожденного.

По информации министерства, регистрировать рождение ребенка таким способом смогут все медицинские работники, состоящие в трудовых отношениях с лицензиатами медицинской практики, в том числе и оказывающие экстренную медицинскую помощь.

Таким образом, всем медучреждениям, которые предоставляют медицинскую помощь, рекомендуют обеспечить своих сотрудников запасом отпечатанных бланков по форме 103/о.

В том случае, если медик не сможет выдать роженице медицинское свидетельство о рождении (по форме 103/о), он может выписать справку произвольной формы в двух экземплярах. Одна из них передается матери, а вторая на хранение в медучреждение.

Кроме этого, получить свидетельство о рождении можно также по личному обращению роженицы в учреждение здравоохранения.

При этом следует иметь с собой медицинские документы о наблюдении беременности или быть зарегистрированными в электронной системе здравоохранения, где содержатся медицинские записи о беременности.

Напомним, в роддомах Киева с момента полномасштабного российского вторжения в Украину (24 февраля) родились 390 младенцев, в том числе 199 мальчиков и 191 девочка.