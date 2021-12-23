Кабмин упростил получение "Пакета малыша"

Сегодня, 23 декабря, Кабинет министров Украины на заседании упростил порядок предоставления единовременной социальной помощи при рождении ребенка "Пакет малыша".

Согласно изменениям, документ отменяет ограничение срока реализации пилотного проекта для предоставления "Пакета малыша".

Кроме этого, отменяется необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "Пакета малыша".

Документ предоставляет право на получение "Пакета малыша" в случае рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины (при условии регистрации места жительства получателя на подконтрольной правительству Украины территории или наличия статуса внутри перемещенного лица).

Родители, которые не получили "Пакет малыша" в роддоме или в управлении соцзащиты населения, смогут получить денежную компенсацию через приложение "Дія".

Напомним, в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон№ 930-ІХ о предоставлении одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка "Пакет малыша", принятый Верховной Радой 30 сентября 2020 года.

Стоимость такой помощи составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

В апреле текущего года Зеленский подписал закон, который предусматривает закупку товаров для комплектования "Пакета малыша" на открытых аукционах через систему ProZorro.