Общество 50 минут назад

Зеленский подписал закон о закупке товаров для "пакета малыша" через ProZorro

Закон закрепляет стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который, в частности, предусматривает закупку товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых аукционах через систему ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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"Поддержка семей во время беременности и после рождения ребенка является одной из первоочередных задач государства. С этой целью роженицам предоставляется единовременная натуральная помощь в связи с беременностью и родами — "пакет малыша". Но сегодня на законодательном уровне не закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такой помощи", — говорится в сообщении.

Закон, который подписал президент, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

"При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 тысяча 280 грн)", — подчеркнули в ОП.

Документ также закрепляет стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

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"Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных денег", — добавили на Банковой.

Указано, что этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5064, которым предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет и определять конечную цену в результате аукциона.

Как сообщалось, проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на социальную защиту граждан. На эти цели в бюджете страны заложили 322,8 млрд грн, что на 5,7 млрд грн больше, по сравнению с 2020 годом.

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