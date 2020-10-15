В проекте госбюджета-2021 увеличились расходы на социальную защиту — Минфин

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на социальную защиту граждан.

На эти цели в бюджете страны заложили 322,8 млрд грн, что на 5,7 млрд грн больше, по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В последнее время в СМИ различные "телеэксперты" рассказывают об урезании социальных расходов в проекте бюджета-2021. Хочу развеять эти мифы и подчеркнуть, что в Минфине предусмотрели в документе достаточный уровень социальной защиты в условиях пандемии. Чтобы это осознать, достаточно просмотреть основные статьи расходов на финансирование льгот, жилищных субсидий, социальных и пенсионных выплат. И убедиться, что в большинстве случаев эти показатели выше, чем в текущем году", — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По его словам, рост прожиточного минимума в 2021 году произойдет более высокими темпами, чем показатель прогнозного индекса потребительских цен. В частности, он вырастет на 9,3%.

В целом расходы на социальную защиту людей будут увеличены: в проекте госбюджета-2021 на эти цели заложены 322,8 млрд грн (+5,7 млрд по сравнению с 2020 годом).

При этом для выплаты государственных социальных пособий и компенсаций в 2021 году предусмотрены 67,5 млрд грн (+6,2 млрд), уведомили в Минфине.

За счет этих денег 320 тысяч семей получат единовременную часть пособия при рождении ребенка и усыновлении, а 965 тысяч семей — ежемесячную часть помощи, уточнил Ермоличев.

Он добавил, что ежемесячно 42 тысячи детей, которые находятся под опекой и попечительством, 278 тысяч детей из многодетных семей, 324 тысячи детей, которые воспитываются одинокими матерями, 195 тысяч малообеспеченных семей, 470 тысяч лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью также получат государственную социальную помощь. Кроме того, будет предоставлено почти 296 тысяч "пакетов малыша".

"Много сейчас разговоров о сокращении финансирования льгот и жилищных субсидий. В то же время в расходах бюджета-2021 на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предусмотрены 36,6 млрд грн. В 2021 году планируем предоставить льготы и жилищные субсидии почти 5 млн домохозяйств. Эти расходы исчислены в соответствии с фактической потребностью и реальным количеством получателей этой государственной помощи в 2020 году. В то же время общий объем выделенных в этом году денег составляет 36,4 млрд грн", — доложил замминистра.

Напомним, 15 сентября в Верховную Раду поступил утвержденный Кабинетом министров проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".