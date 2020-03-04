Льготники и получатели субсидий должны вернуть государству 27 млн грн — Минфин

В 2019 году Министерство финансов проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и социальных выплат.

Как сообщает "Украина коммунальная", у половины из них обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения выплат.

"В 2019 году верификацией было охвачено 8,8 млн получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 млн льготников и членов их семей, 5,5 млн получателей пособий и членов их семей. По результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 млн рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия, в том числе: 6,2 млн рекомендаций относительно льгот, 3,9 млн — по субсидиям, 2,8 млн — по пособиям", — сообщили в Минфине.

В министерстве отмечают, что только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 млн грн, которая подлежит возврату в бюджет.

Читайте также: Премьер обещает не менять правила предоставления субсидий

В частности должны быть возвращены обратно в бюджет 13,7 млн грн субсидий, 2,6 млн грн льгот и 11,1 млн грн помощи.

Основные нарушения, которые выявляли во время проверки получателей субсидий и соцвыплат — наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществления ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч грн.

Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.

Проверки начислений Минфин осуществляет на основании закона "О верификации и мониторинг государственных выплат".

Статья 7 этого закона предусматривает отмену неправомерных выплат, а также меры по возврату и/или взыскания сумм неправомерно полученных денег. Этим занимаются органы, осуществляющие государственные выплаты.

В Минфине добавили, что верификация выплат осуществляется в информационно-аналитической платформе путем проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной каждым получателем государственной выплаты.

Проверки осуществляются автоматизировано с разработанными методиками и алгоритмами.

Читайте также: В Украине хотят изменить процедуру предоставления монетизированных субсидий

В случае выявления нарушения, Минфин предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, рекомендации для проведения дополнительной проверки. В таких рекомендациях указываются типы выявленных нарушений.

Решение о прекращении или приостановлении выплаты принимается исключительно органом, осуществляющим государственные выплаты.

Напомним, к началу 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была зафиксирована в 19 областях Украины.