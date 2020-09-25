Политика 20 минут назад

Монетизация "пакета малыша": денежную компенсацию уже получили более 13 тысяч матерей

На общую сумму 67 млн грн

"Пакет малыша". Фото: Минсоцполитики "Пакет малыша". Фото: Минсоцполитики
"Пакет малыша". Фото: Минсоцполитики

С 1 сентября по 25 сентября 2020 года средства денежной компенсации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" уже перечислены 13 тысячам человек на общую сумму 67 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Указано, что с 1 сентября Минсоцполитики начата реализация пилотного проекта по монетизации "пакета малыша" в соответствии с постановлением Кабинета министров от 29 июля 2020 года №744.

"По состоянию на 25 сентября 13 тысячам человек уже перечислены средства денежной компенсации на сумму 67 млн ​​грн", — говорится в сообщении.

Как отмечается, родители, получившие деньги на социальные карты, могут приобрести детские товары в заведениях торговли, которые присоединились к реализации пилотного проекта.

По данным Кабмина, сейчас к пилотному проекту по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" присоединились 150 предприятий торговли (ритейлеров), в том числе интернет-магазины.

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Известно, что реестр предприятий торговли насчитывает 1108 торговых точек, из которых 15 — интернет-магазины.

Полный реестр предприятий торговли размещен на официальном сайте Минсоцполитики по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины совместно с Минсоцполитики разработали удобный механизм монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

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Напомним, 30 мая 2018 года Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка "бэби-боксов" ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось.

"Бэби-боксы" должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое, необходимое для ухода за ребенком.

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