Политика и экономика 30 минут назад

В Кабмине разработали механизм монетизации помощи "пакет малыша": будут платить 5000 грн

Отныне каждая семья, которая имеет новорожденного ребенка и не получила натуральной помощи "пакет малыша", сможет воспользоваться своим правом на денежную компенсацию от государства в размере 5000 грн

Бэби-бокс. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform Бэби-бокс. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform
Бэби-бокс. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

Министерство финансов Украины совместно с Минсоцполитики разработали удобный механизм монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Об этом в четверг, 30 июля, сообщает пресс-служба Минфина.

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Указано, что в связи со сложностью и длительностью тендерных процедур закупка "пакета малыша" на июнь 2020 года не состоялась, а, следовательно, возникла необходимость разработки другого механизма, который позволил бы вовремя оказать государственную помощь семьям, которые имеют новорожденных детей и не могут быть обеспечены указанной натуральной помощью.

Известно, что 29 июля правительство приняло постановление Кабинета министров "О выплате денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, которые родились в 2020 году и не получили "пакета малыша".

"Отныне каждая семья, которая имеет новорожденного ребенка и не получила натуральной помощи "пакет малыша", сможет воспользоваться своим правом на денежную компенсацию от государства в размере 5000 грн", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эти деньги поступят на специальные счета, которые будут открыты в виде отдельной карточки в ближайших для заявителей отделениях АО КБ "ПриватБанк".

Минфин со своей стороны обеспечил, чтобы процедура получения денег была упрощенной и удобной для семей.

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Как сообщается, государственная помощь направляется исключительно на приобретение детских товаров (средств ухода, одежды, обуви, питания, детской посуды, игрушек) и товаров для роженицы (прокладок для лактации и прокладок послеродовых).

Сеть предприятий торговли, где можно будет осуществить такие закупки, будет определена Минсоцполитики по желанию этих учреждений приобщиться к пилотному проекту.

Минфин будет держать на контроле своевременность и прозрачность обеспечения механизма выплат.

Напомним, 30 мая 2018 Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка бэби-боксов ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018, но вовремя запустить ее не удалось.

Бэби-боксы должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое необходимое для ухода за ребенком. В обществе сразу же возникла дискуссия, нужны ли некоторые предметы из этого пакета. К примеру, коробка-колыбель.

Стоимость "пакета малыша" составила около 5000 грн.

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