- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Цены на картофель могут взлететь до 20 грн/кг: в Украине прогнозируют дефицит уже этой зимой
В Украине зимой ожидается дефицит качественного картофеля, возможности покрыть его за счет импорта будут существенно ограниченными. Главными причинами есть неурожай в Европе, дефицит качественной продукции в западных областях страны и логистические трудности.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на колонку Игоря Шкурко, директора ЧАО НПО "Чернігівеліткартопля" для AgroTimes.
Почему импорт картофеля будет ограничен
По словам эксперта, европейские страны столкнулись с одним из худших урожаев картофеля за последние 30 лет — сборы упали примерно на 30%. Поэтому Европа уже законтрактовала значительные объемы египетского картофеля, сбор которого начинается в декабре, поэтому украинским импортерам рассчитывать на поставки из Египта не стоит.
Закупки у ЕС также осложняются рядом факторов:
- высокими закупочными ценами на европейском рынке;
- дефицит водителей грузового транспорта;
- сложной логистикой и удорожанием горючего.
Все эти факторы делают импорт картофеля в Украину экономически нецелесообразным и маловероятным в необходимых объемах.
Прогноз цен
Шкурко прогнозирует, что в зимний период в выигрыше останутся хозяйства, имеющие современные овощехранилища и сохранившие качественный урожай. В феврале цены на качественный картофель могут вырасти до 15–20 грн/кг .
В настоящее время на рынке наблюдается существенный разрыв в ценах в зависимости от качества:
- 3–6 грн/кг — некондиционный и деформированный картофель;
- 8–9 грн/кг — качественная продукция (предложение которой существенно ограничено).
Среди дополнительных проблем отрасли эксперт выделяет высокий процент мелкого картофеля, распространение сухой гнили и острую нехватку сортировщиков. Из-за дефицита рабочих рук оплата труда на сортировке уже достигла 800–1000 грн в день .
Ранее сообщалось, что осенью украинский рынок будет полностью обеспечен картофелем, а вот зимой и весной 2027 возникнет нехватка качественного урожая. Как сообщила директор по развитию УПОА Екатерина Зверева, в период с декабря по февраль стоимость картофеля может подскочить на 25–40%.