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Цены на картофель могут взлететь до 20 грн/кг: в Украине прогнозируют дефицит уже этой зимой

картофель
Запасы картофеля в прошлом году иссякают.

В Украине зимой ожидается дефицит качественного картофеля, возможности покрыть его за счет импорта будут существенно ограниченными. Главными причинами есть неурожай в Европе, дефицит качественной продукции в западных областях страны и логистические трудности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на колонку Игоря Шкурко, директора ЧАО НПО "Чернігівеліткартопля" для AgroTimes.

Почему импорт картофеля будет ограничен

По словам эксперта, европейские страны столкнулись с одним из худших урожаев картофеля за последние 30 лет — сборы упали примерно на 30%. Поэтому Европа уже законтрактовала значительные объемы египетского картофеля, сбор которого начинается в декабре, поэтому украинским импортерам рассчитывать на поставки из Египта не стоит.

Закупки у ЕС также осложняются рядом факторов:

  • высокими закупочными ценами на европейском рынке;
  • дефицит водителей грузового транспорта;
  • сложной логистикой и удорожанием горючего.

Все эти факторы делают импорт картофеля в Украину экономически нецелесообразным и маловероятным в необходимых объемах.

Прогноз цен

Шкурко прогнозирует, что в зимний период в выигрыше останутся хозяйства, имеющие современные овощехранилища и сохранившие качественный урожай. В феврале цены на качественный картофель могут вырасти до 15–20 грн/кг .

В настоящее время на рынке наблюдается существенный разрыв в ценах в зависимости от качества:

  • 3–6 грн/кг — некондиционный и деформированный картофель;
  • 8–9 грн/кг — качественная продукция (предложение которой существенно ограничено).

Среди дополнительных проблем отрасли эксперт выделяет высокий процент мелкого картофеля, распространение сухой гнили и острую нехватку сортировщиков. Из-за дефицита рабочих рук оплата труда на сортировке уже достигла 800–1000 грн в день .

Ранее сообщалось, что осенью украинский рынок будет полностью обеспечен картофелем, а вот зимой и весной 2027 возникнет нехватка качественного урожая. Как сообщила директор по развитию УПОА Екатерина Зверева, в период с декабря по февраль стоимость картофеля может подскочить на 25–40%.

Автор:
Татьяна Бессараб

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