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Агро
Дата публикации

Урожай картофеля снизится более чем на 20%: будет ли дефицит и что с ценами

картофель
Урожай картофеля упадет на 24% / Unsplash

Средняя цена реализации картофеля в Украине за месяц снизилась на 15% – до 14 грн/кг. Несмотря на более низкую оценку урожая этого года — 12,5 млн тонн против 16,4 млн тонн в прошлом году, дефицит на внутреннем рынке не прогнозируется.

Как сообщает Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Урожай картофеля в Украине снизится на 24%

Госстат ежегодно переоценивает объемы производства картофеля, поскольку более 95% его выращивает хозяйства населения, которые не представляют отчетность. Поэтому данные по фактическому производству имеют значительную погрешность, отметил Высоцкий.

По последней переоценке Госстата, в текущем году производство картофеля в Украине прогнозируется на уровне 12,5 млн тонн. Для сравнения, в финальных данных за прошлый год валовой сбор картофеля составил 16,4 млн. тонн.

Само по себе снижение оценки валового сбора не свидетельствует о риске дефицита картофеля на внутреннем рынке. Коммерческое потребление, то есть объем картофеля, который фактически покупается и продается на рынке, оценивается максимум в 2,5-3 млн. тонн в год, пояснил министр.

Значительная часть выращенного картофеля используется не для коммерческих продаж. Она идет на семенные цели, корма для животных, а также часть урожая теряется во время хранения или просто не попадает на рынок.

"При предварительных статистических показателях в 18 млн тонн до 6 млн тонн картофеля могло использоваться как корм, еще до 6 млн тонн - как семенной материал. Около 6 млн тонн приходилось на потребление", - сказал Высоцкий.

В то же время эти оценки были сделаны со значительным запасом из-за отсутствия точных данных по производству хозяйствами населения.

"Нынешняя оценка в 12,5 млн тонн более чем достаточно для обеспечения внутреннего рынка", - подчеркнул министр.

При условии населения Украины на уровне около 30-32 млн человек потребление свыше 100 кг картофеля на человека в год формирует потребность, которую текущие объемы производства способны покрыть.

Наиболее точно оценить производство можно в сегменте промышленного картофелеводства, где хозяйства ведут учет площадей и урожайности.

В настоящее время промышленное производство охватывает около 60 тыс. гектаров, или примерно 5-7% всех посевных площадей под картофелем, сказал Высоцкий.

В этом сегменте работает около 400 предприятий. Часть их продукции направляется на переработку, часть семенных целей, остальная на реализацию.

При этом урожайность в промышленных хозяйствах существенно выше, чем в хозяйствах населения, и при современных технологиях может достигать 50 тонн с гектара.

Картофель по 20 грн – не массовый тренд: цены снижаются

Официальная статистика Госстата пока не подтверждает информацию о массовой цене картофеля на уровне 20 грн за килограмм, заявил Высоцкий.

По данным Госстата за предыдущую неделю средняя цена реализации картофеля составляет 14 грн/кг. За неделю она снизилась на 5%, а за месяц – на 15%.

В то же время, на рынке также фиксируются закупки картофеля у хозяйств населения по цене 10-12 грн/кг.

Сейчас о массовой цене картофеля на уровне 20 грн/кг речь не идет. Сейчас идет пик уборки урожая, поэтому цена находится на минимальном уровне сезона. В дальнейшем она может корректироваться, а окончательная ценовая ситуация станет ясна после завершения сбора урожая.

"Прогнозируется, что нынешний урожай картофеля будет на достойном уровне. Ситуация существенно отличается от 2024 года, когда из-за засухи урожай был примерно на 30% ниже, что повлекло за собой резкий рост цен", - сказал министр.

Пока оснований для повторения ценового сценария 2024 года нет - ни в отношении картофеля, ни в отношении других овощей борщового набора, подытожил он.

На украинском рынке с начала текущей недели возобновился рост цен на репчатый лук. Повышать отпускные прайсы фермерам позволяет высокий спрос со стороны оптовиков и ритейлов на фоне ограниченного предложения качественной продукции.

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