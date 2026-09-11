Врожай картоплі знизиться на понад 20%: чи буде дефіцит та що з цінами

Середня ціна реалізації картоплі в Україні за місяць знизилася на 15% - до 14 грн/кг. Попри нижчу оцінку цьогорічного врожаю - 12,5 млн тонн проти 16,4 млн тонн торік, дефіцит на внутрішньому ринку не прогнозується.

Як повідомляє Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Врожай картоплі в Україні знизиться на 24%

Держстат щороку переоцінює обсяги виробництва картоплі, оскільки понад 95% її вирощує господарства населення, які не подають звітність. Через це дані щодо фактичного виробництва мають значну похибку, зазначив Висоцький.

За останньою переоцінкою Держстату, цього року виробництво картоплі в Україні прогнозується на рівні 12,5 млн тонн. Для порівняння, у фінальних даних за минулий рік валовий збір картоплі становив 16,4 млн тонн.

Саме по собі зниження оцінки валового збору не свідчить про ризик дефіциту картоплі на внутрішньому ринку. Комерційне споживання, тобто обсяг картоплі, який фактично купується і продається на ринку, оцінюється максимум у 2,5-3 млн тонн на рік, пояснив міністр.

Значна частина вирощеної картоплі використовується не для комерційного продажу. Вона йде на насіннєві цілі, корм для тварин, а також частина врожаю втрачається під час зберігання або просто не потрапляє на ринок.

"За попередніх статистичних показників у 18 млн тонн до 6 млн тонн картоплі могло використовуватися як корм, ще до 6 млн тонн - як насіннєвий матеріал. Близько 6 млн тонн припадало на споживання", - сказав Висоцький.

Водночас ці оцінки були зроблені із значним запасом через відсутність точних даних щодо виробництва господарствами населення.

"Теперішня оцінка у 12,5 млн тонн є більш ніж достатньо для забезпечення внутрішнього ринку", - підкреслив міністр.

За умови населення України на рівні близько 30-32 млн осіб споживання понад 100 кг картоплі на людину на рік формує потребу, яку поточні обсяги виробництва здатні покрити.

Найбільш точно оцінити виробництво можна у сегменті промислового картоплярства, де господарства ведуть облік площ і врожайності.

Наразі промислове виробництво охоплює близько 60 тис. гектарів, або приблизно 5-7% від всіх посівних площ під картоплею, сказав Висоцький.

У цьому сегменті працює близько 400 підприємств. Частина їхньої продукції спрямовується на переробку, частина на насіннєві цілі, решта на реалізацію.

При цьому врожайність у промислових господарствах суттєво вища, ніж у господарствах населення, і за сучасних технологій може сягати 50 тонн з гектара.

Картопля по 20 грн - не масовий тренд: ціни знижуються

Офіційна статистика Держстату наразі не підтверджує інформацію про масову ціну картоплі на рівні 20 грн за кілограм, заявив Висоцький.

За даними Держстату за попередній тиждень, середня ціна реалізації картоплі становить 14 грн/кг. За тиждень вона знизилася на 5%, а за місяць - на 15%.

Водночас на ринку також фіксуються закупівлі картоплі у господарств населення за ціною 10-12 грн/кг.

Наразі про масову ціну картоплі на рівні 20 грн/кг не йдеться. Зараз триває пік збирання врожаю, тому ціна перебуває на мінімальному рівні сезону. Надалі вона може коригуватися, а остаточна цінова ситуація стане зрозумілою після завершення збору врожаю.

"Прогнозується, що цьогорічний врожай картоплі буде на гідному рівні. Ситуація суттєво відрізняється від 2024 року, коли через посуху врожай був приблизно на 30% нижчим, що спричинило різке зростання цін", - сказав міністр.

Наразі підстав для повторення цінового сценарію 2024 року немає - ані щодо картоплі, ані щодо інших овочів борщового набору, підсумував він.

На українському ринку з початку поточного тижня відновилося зростання цін на ріпчасту цибулю. Підвищувати відпускні прайси фермерам дозволяє високий попит з боку оптовиків та ритейлу на тлі обмеженої пропозиції якісної продукції.