Ціни на картоплю можуть злетіти до 20 грн/кг: в Україні прогнозують дефіцит уже цієї зими

В Україні взимку очікується дефіцит якісної картоплі, а можливості покрити його за рахунок імпорту будуть суттєво обмеженими. Головними причинами є неврожай у Європі, дефіцит якісної продукції в західних областях країни та логістичні труднощі.

Про це інформує Dilo з посиланням на колонку Ігоря Шкурка, директора ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" для AgroTimes.

Чому імпорт картоплі буде обмеженим

За словами експерта, європейські країни зіткнулися з одним із найгірших урожаїв картоплі за останні 30 років — збори впали приблизно на 30%. Через це Європа вже законтрактувала значні обсяги єгипетської картоплі, збирання якої розпочинається у грудні, тож українським імпортерам розраховувати на поставки з Єгипту не варто.

Закупівлі в ЄС також ускладнюються низкою факторів:

високими закупівельними цінами на європейському ринку;

дефіцитом водіїв вантажного транспорту;

складною логістикою та подорожчанням пального.

Усі ці чинники роблять імпорт картоплі в Україну економічно недоцільним та малоймовірним у необхідних обсягах.

Прогноз цін

Шкурко прогнозує, що у зимовий період у виграші залишаться господарства, які мають сучасні овочесховища та змогли зберегти якісний урожай. Уже в лютому ціни на якісну картоплю можуть зрости до 15–20 грн/кг.

Наразі на ринку спостерігається суттєвий розрив у цінах залежно від якості:

3–6 грн/кг — некондиційна та деформована картопля;

— некондиційна та деформована картопля; 8–9 грн/кг — якісна продукція (пропозиція якої вже суттєво обмежена).

Серед додаткових проблем галузі експерт виділяє високий відсоток дрібної картоплі, поширення сухої гнилі та гостру нестачу сортувальників. Через дефіцит робочих рук оплата праці на сортуванні вже досягла 800–1000 грн на день.

Раніше повідомлялося, що восени український ринок буде повністю забезпечений картоплею, а от узимку та навесні 2027 року виникне брак якісного врожаю. Як повідомила Delo.ua директорка з розвитку УПОА Катерина Звєрєва, у період із грудня по лютий вартість картоплі може підскочити на 25–40%.