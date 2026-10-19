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Возобновить работу невозможно: Россия уничтожила дата-центр "Датагруп" в Киеве

атака
Последствия атаки на Киев 19 октября / ГСЧС

В результате ночной баллистической атаки российских войск 19 октября в Киеве полностью выведено из строя оборудование и инфраструктуру дата-центра компании "Датагруп". Восстановление объекта и его дальнейшая работа невозможны.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба "Датагруп"

Среди сотрудников никто не пострадал.

В компании подчеркнули, что восстановление объекта и его дальнейшая работа невозможны.

"Датагруп" продолжает предоставлять сервисы клиентам с резервных площадок.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры   заявили провайдеры   "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о   проблемы с предоставлением услуг   пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября   был поврежден дата-центр   ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора " Омега Телеком ".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Автор:
Светлана Манько

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