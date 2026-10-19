Дефицит бюджета РФ за девять месяцев уже на 37% превысил план на весь год

За январь-сентябрь 2026 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 5,186 трлн рублей, или $61,08 млрд. Это на 37% больше, чем российские власти изначально планировали на весь год. В то же время нефтегазовые доходы бюджета сократились на 17,2%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Первоначально российские власти ожидали, что за весь 2026 год дефицит бюджета составит 3,786 трлн рублей ($44,59 млрд), или 1,6% ВВП. Однако уже через девять месяцев он достиг 2,2% ВВП.

В сентябре Министерство финансов РФ повысило прогноз годового дефицита до 7,345 трлн. рублей ($86,51 млрд), или 3,2% ВВП.

За январь–сентябрь расходы российского бюджета выросли на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 34,825 трлн рублей ($410,19 млрд).

При этом доходы увеличились всего на 10% - до 29,639 трлн рублей ($349,1 млрд).

Особо заметным стало падение поступлений от нефтегазового сектора. За девять месяцев они сократились на 17,2% – до 5,471 трлн. рублей ($64,44 млрд).

Ненефтегазовые доходы, напротив, выросли на 18,8% – до 24,168 трлн рублей. Поступления от налога на добавленную стоимость увеличились на 27,4% – до 13,467 трлн. рублей. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать падение нефтегазовых доходов и рост бюджетных расходов.

В Службе внешней разведки отмечают, что для покрытия дефицита российским властям приходится использовать накопленные средства или увеличивать заимствования. В дальнейшем Кремлю может понадобиться дополнительно повышать налоги, наращивать долг или сокращать расходы.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России упали до минимального за 17 лет уровня. За девять месяцев поступления от добычи нефти и газа сократились до 5,47 трлн рублей против 6,61 трлн рублей годом ранее.