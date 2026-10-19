Дефіцит бюджету РФ за дев’ять місяців уже на 37% перевищив план на весь рік

За січень–вересень 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ сягнув 5,186 трлн рублів, або $61,08 млрд. Це на 37% більше, ніж російська влада спочатку планувала на весь рік. Водночас нафтогазові доходи бюджету скоротилися на 17,2%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

Початково російська влада очікувала, що за весь 2026 рік дефіцит бюджету становитиме 3,786 трлн рублів ($44,59 млрд), або 1,6% ВВП. Однак уже за дев’ять місяців він досяг 2,2% ВВП.

У вересні Міністерство фінансів РФ підвищило прогноз річного дефіциту до 7,345 трлн рублів ($86,51 млрд), або 3,2% ВВП.

За січень–вересень видатки російського бюджету зросли на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 34,825 трлн рублів ($410,19 млрд).

При цьому доходи збільшилися лише на 10% – до 29,639 трлн рублів ($349,1 млрд).

Особливо помітним стало падіння надходжень від нафтогазового сектору. За дев’ять місяців вони скоротилися на 17,2% – до 5,471 трлн рублів ($64,44 млрд).

Ненафтогазові доходи, навпаки, зросли на 18,8% – до 24,168 трлн рублів. Надходження від податку на додану вартість збільшилися на 27,4% – до 13,467 трлн рублів. Однак цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати падіння нафтогазових доходів та зростання бюджетних витрат.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що для покриття дефіциту російській владі доводиться використовувати накопичені кошти або збільшувати запозичення. Надалі Кремлю може знадобитися додатково підвищувати податки, нарощувати борг або скорочувати видатки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи Росії впали до мінімального за 17 років рівня. За дев’ять місяців надходження від видобутку нафти й газу скоротилися до 5,47 трлн рублів проти 6,61 трлн рублів роком раніше.