Нафтогазові доходи Росії впали через обвал видобутку до 17-річного мінімуму

Нафтогазові доходи Росії з початку року скоротилися на 17%, попри те, що ціни на російську нафту досягли максимумів за понад десятиліття. Причиною падіння надходжень стали перебої у видобутку та експорті через війну проти України, а також зміцнення курсу рубля.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За перші дев'ять місяців року податкові надходження від видобутку нафти й природного газу знизилися до 5,47 трлн рублів (близько 64,43 млрд доларів) порівняно з 6,61 трлн рублів за аналогічний період минулого року. Нафтогазовий сектор формує приблизно 20% податкових надходжень російського бюджету, дефіцит якого у 2026 році очікується на рівні 3% від ВВП — майже вдвічі більше за плановий показник.

Ціни подвоїлися, але видобуток впав до 17-річного мінімуму

Наприкінці вересня основний експортний сорт російської нафти Urals торгувався дорожче за 92 долари за барель, що вдвічі перевищує її ціну до початку війни США з Іраном та встановлену західну цінову стелю у 44,10 долара.

Динаміку ринку визначали кілька ключових факторів:

до початку близькосхідного конфлікту 28 лютого барель Urals при відвантаженні з балтійського порту Приморськ коштував близько 45 доларів;

8 квітня котирування Urals підскочили до 113,89 долара за барель, встановивши максимум із 2013 року через збої світових поставок;

навантаження в чорноморському порту Новоросійськ залишається нижчим за потужності через високі ризики безпеки після серії українських атак та дефіцит танкерів.

Проте виграш від високих цін перекрило падіння обсягів. Минулого місяця Росія знизила прогноз видобутку та експорту сирої нафти й газу на цей рік, опустивши оцінку видобутку нафти до 17-річного мінімуму.

Галузь постраждала від постійних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах, що змусило підприємства скорочувати виробництво та спровокувало дефіцит пального в усіх 11 часових поясах Росії. За даними ОПЕК, видобуток сирої нафти в РФ у серпні скоротився більш ніж на 5,6% — до 8,718 млн барелів на добу порівняно з 9,240 млн барелів на добу в січні.

Удар від зміцнення рубля

Додатковий тиск на рублеві доходи бюджету спричинила динаміка валютного курсу. У січні-серпні рубль був у середньому приблизно на 9% міцнішим відносно долара, ніж за той самий період 2025 року.

У результаті середня ціна російської нафти, яка використовується для розрахунку податків, за вісім місяців зросла лише до 66,70 долара за барель проти 59,12 долара роком раніше, що є значно меншим зростанням, ніж стрибок фактичних доларових цін на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія втратила понад половину нафтопереробних потужностей через українські удари. Далекобійні удари Сил безпеки та оборони України вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.