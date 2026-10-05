Нефтегазовые доходы России упали из-за обвала добычи до 17-летнего минимума

Нефтегазовые доходы России с начала года сократились на 17%, несмотря на то, что цены на российскую нефть достигли максимумов более десяти лет. Причиной падения поступлений стали перебои в добыче и экспорте из-за войны войны против Украины, а также укрепление курса рубля.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

За первые девять месяцев года налоговые поступления от добычи нефти и природного газа снизились до 5,47 трлн. рублей (около 64,43 млрд. долларов) по сравнению с 6,61 трлн. рублей за аналогичный период прошлого года. Нефтегазовый сектор формирует примерно 20% налоговых поступлений российского бюджета, дефицит которого в 2026 году ожидается на уровне 3% от ВВП — почти вдвое больше планового показателя.

Цены удвоились, но добыча упала до 17-летнего минимума

В конце сентября основной экспортный сорт российской нефти Urals торговался дороже 92 долларов за баррель, что вдвое превышает ее цену до начала войны США с Ираном и установлен западный ценовой потолок в 44,10 доллара.

Динамику рынка определяли несколько ключевых факторов:

к началу ближневосточного конфликта 28 февраля баррель Urals при отгрузке из балтийского порта Приморск стоил около 45 долларов;

8 апреля котировки Urals подскочили до 113,89 доллара за баррель, установив максимум с 2013 года из-за сбоев мировых поставок;

нагрузка в черноморском порту Новороссийск остается ниже мощности из-за высоких рисков безопасности после серии украинских атак и дефицит танкеров.

Однако выигрыш от высоких цен перекрыл падение объемов. В прошлом месяце Россия снизила прогноз добычи и экспорта сырой нефти и газа на текущий год, опустив оценку добычи нефти до 17-летнего минимума.

Отрасль пострадала от постоянных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, что вынудило предприятия сокращать производство и спровоцировало дефицит горючего во всех 11 часовых поясах России. По данным ОПЕК, добыча сырой нефти в РФ в августе сократилась более чем на 5,6% - до 8,718 млн баррелей в сутки по сравнению с 9,240 млн баррелей в сутки в январе.

Удар от укрепления рубля

Дополнительное давление на рублевые доходы бюджета оказала динамика валютного курса. В январе-августе рубль был в среднем примерно на 9% прочнее по отношению к доллару, чем за тот же период 2025 года.

В результате средняя цена российской нефти, которая используется для расчета налогов, за восемь месяцев выросла лишь до 66,70 доллара за баррель против 59,12 доллара годом ранее, что является значительно меньшим ростом, чем скачок фактических долларовых цен на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия потеряла более половины нефтеперерабатывающих мощностей из-за украинских ударов. Дальнобойные удары Сил безопасности и обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.