ПриватБанк начал оформление социальных карт "Пакет малыша"

1 сентября ПриватБанк начал во всех своих отделениях оформление специальных социальных карт "Пакет малыша", которые позволят родителям новорожденных получить монетизированный "пакет малыша".

Как сообщает пресс-служба финучреждения, теперь каждая семья, которая имеет новорожденного ребенка и не получила натуральную помощь "пакет малыша", имеет право на денежную компенсацию от государства в размере 5 тысяч грн в форме зачисления на специальную социальную карту ПриватБанка (карточку со специальным режимом использования).

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После начисления выплат родители могут использовать предназначенную денежную компенсацию в безналичной форме на приобретение товаров для ребенка.

Такие покупки можно осуществить в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор (списки будут размещены на сайтах Минсоцполитики и ПриватБанка).

За компенсацией родители имеют право обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка.

Напомним, на днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает отмену монетизации "Пакета малыша" ("бэби-бокса"), выдаваемого при рождении ребенка.

30 мая 2018 года Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка "бэби-боксов" ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось.

"Бэби-боксы" должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое, необходимое для ухода за ребенком.