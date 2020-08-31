Рост минзарплат и бэби-боксы деньгами: какие изменения ждут украинцев в сентябре

Новые правила посещения школ, "пакет малыша" деньгами и увеличение количества тестирований на коронавирус — это только часть изменений, которые принесет украинцам грядущий сентябрь.

Delo.ua рассказывает, как поменяется жизнь в стране с началом осени, собрав все новинки сезона в одном материале.

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Рост минзарплаты и контроль над оформлением работников

С 1 сентября в Украине вырастет минимальная зарплата на 277 грн — с 4723 до 5000 грн, в связи с чем поднимется и единый социальный взнос, который ежеквартально платят ФЛП. Так, с начала осени эта сумма подрастет с 1039,06 до 1100 грн в месяц или с 3117,18 до 3300 грн за квартал. Увеличение минзарплаты повлечет и повышение зарплат бюджетников, а также некоторый рост пенсий у 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты.

Также в сентябре чуть больше станут получать медики. Всем врачам независимо от должности хотят повысить оклад на 70% (на 3561 грн), среднему медперсоналу — на 50% от минзарплаты (2361 грн), а медсестрам — на 25% (1181 грн).

Всего в этом году планируют увеличить выплаты по зарплатам медикам почти на 6 млрд грн. Помимо этого финпомощь из госбюджета осенью получит экстренная помощь и больницы, которые "критически недофинансированы" — 1,3 млрд и 2,3 млрд грн соответственно.

Кроме того, с приходом осени в Украине станут чаще тестировать украинцев на коронавирус. Так, в Минздраве собираются увеличить количество тестирований на коронавирус с 18 тысяч до 25 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

Недобросовестным работодателям стоит задуматься о легализации труда своих сотрудников — уже в начале грядущего сезона в Госслужбе по вопросам труда обещают усилить контроль за оформлением рабочих отношений. Там напомнили, что за нарушения в этой сфере предусмотрены наказания.

Так, уголовная ответственность предполагает штраф от 34 до 85 тысяч грн, запрет занимать определенные должности на срок до 5 лет, исправительные работы на срок до двух лет или арест до 6 месяцев. Админответственность предусматривает штраф от 8500 до 34 тысяч грн, а финансовая — от 47,2 тысяч до 141,7 тысяч грн.

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С 1 сентября по воле Нацбанка изменят тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний. В частности отменили разграничение платы за номиналами банкнот и разменных монет и установили единый размер тарифа за выдачу наличных — 0,4% от суммы выданной наличности.

Также повысили тариф за выдачу купюр в нацвалюте банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот. При этом установили тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

В НБУ озаботились и порванными деньгами: уточнили признаки износа и повреждения банкнот, а еще разрешили с 1 сентября принимать и передавать центральному банку значительно изношенные банкноты не только уполномоченным, но и всем другим украинским банкам.

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Кроме того, Нацбанк с начала осени перестанет рассылать финучреждениям плакаты с описанием банкнот или монет — с ними предлагают знакомиться на сайте регулятора.

В сентябре поменяются и правила поездок в Беларусь: в Кабмине постановили, что с первого числа украинцы при пересечении границы с этой страной должны пользоваться загранпаспортами. Якобы это поможет быстрее идентифицировать граждан при потере документов, уменьшит время прохождения контроля и уменьшит случаи использования подделок.

Бэби-боксы деньгами и защита Украины вместо "Отечества"

С 1 сентября 2020 года в тех областях, где в роддомах закончатся запасы "пакетов малыша" — подарочных коробок с детскими товарами — новоиспеченным родителям начнут выдавать денежную компенсацию в размере 5000 грн.

Такое решение власти приняли, поскольку еще в начале 2020 года Антимонопольный комитет отменил госзакупки наполнения для бэби-боксов, столкнувшись с проблемами тендеров, а точнее с жалобами их участников.

Для получения выплаты вместо пакета родителям нужно будет в течение года с даты рождения ребенка открыть специальную карту в ПриватБанке и подать заявку в подразделение соцзащиты — лично или в электронном варианте. После начисления деньги можно потратить в течение года только на детские товары и только в магазинах, которые заключат договор о реализации проекта — их список опубликуют позже.

Впрочем, монетизацию подарка от государства еще могут и отменить — 72 нардепа на днях зарегистрировали в Раде соответствующий законопроект. Инициативу пояснили просто: мол, семьям больше нравится получать коробки, а на компенсационные деньги не купить такое же количество товаров, как в боксе.

А вот госпомощь физлицам-предпринимателям в виде выплат пособий для их детей с первого числа все же упразднят. В Кабмине отчитались, что в апреле-июле 2020 года поддержку на общую сумму 554 млн грн получили 83 тысячи ФЛП на более, чем 107 тысяч детей в возрасте до 10 лет. Но отметили, что ослабление карантина позволило большинству предпринимателей возобновить деятельность.

С начала учебного года начнут действовать новые правила посещения школ, учитывающие эпидемическую ситуацию. В городах со статусом "красной зоны", занятия вовсе будут проводит онлайн, а вот в остальных придется соблюдать ряд норм.

Так, в "оранжевых" зонах учителям порекомендуют вести занятия в защитном щитке, а в "желтой" и "зеленой" — соблюдать безопасную дистанцию. При этом ученикам первых и четвертых классов разрешат ходить по школе без масок.

Работников учебных заведений будут пускать на работу только после измерения температуры. А если у школьника подтвердят заражение коронавирусом, на самоизоляцию отправят весь класс, где он учится.

При входе в каждой школе разместят антисептики, а ученикам и преподавателям предпишут мыть руки после каждого урока. В столовых запретят питание по принципу "шведского стола" и самообслуживания и обеспечат между столами дистанцию в 1,5 метра. Работников столовых обяжут работать в защитных масках и одноразовых перчатках.

Также в этом учебном году украинские старшеклассники начнут изучать предмет "Защита Украины" вместо "Защита Отечества". Решение о декоммунизации названия дисциплины приняли еще в начале 2020 года, но вступит в силу оно только с 1 сентября.