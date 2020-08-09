  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 20 минут назад

НБУ разрешил всем банкам принимать порванные купюры

Нацбанк изменил правила обращения изношенных купюр

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил взаимодействие банков с клиентами — физическими и юридическими лицами — при работе с наличными.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк ввел следующие ноу-хау:

Кратко и по делу в Telegram

– уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот;

– определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все другие украинские банки;

Читайте также:
Нацбанк запустил в оборот 10-гривневую монету

– распространил на инкассаторские компании требования, которые ранее выполняли только банки и которые касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы;

– ввел новое требование по организации и проведению банками и инкассаторской компании учебных мероприятий с целью повышения уровня знаний работников, работающих с наличностью, признаков подлинности и платежности банкнот (монет) национальной валюты;

– отменил норму о рассылке банкам Национальным банком плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет), поскольку на страницах официального Интернет-представительства регулятора размещается их электронная версия.

Напомним, в феврале Нацбанк разослал циркулярное письмо о появлении поддельных денежных знаков, не распознаваемых детекторами.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ разоблачила многомиллионные хищения на выплатах участникам боевых действий
СБУ разоблачила многомиллионные хищения на выплатах участникам боевых действий
Финансовую отчетность в Нацбанк подали 84% финкомпаний — НБУ
Финансовую отчетность в Нацбанк подали 84% финкомпаний — НБУ
В июле увеличились международные резервы Украины
В июле увеличились международные резервы Украины
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Между Кличко и компанией Bolt разгорается война из-за самокатов

  3. СБУ разоблачила многомиллионные хищения на выплатах участникам боевых действий

  4. Киев вошел в ТОП-30 лучших городов мира для фрилансеров

  5. Следующим лотом "распродажи" тюрем станет колония №51 в Одессе — Минюст

Загрузка...