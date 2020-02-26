НБУ снова бьет тревогу: Украину заполонили фальшивые 200-гривневые купюры

Национальный банк Украины разослал циркулярное письмо о появлении поддельных денежных знаков, не распознаваемых детекторами.

Соответствующий циркуляр оказался в распоряжении UBR.ua. Как отмечает издание, фальшивые 200-гривневые купюры, которые поступают в банки из торговых точек, имеют качественную имитацию ультрафиолетовой защиты.

По мнению экспертов, качественный уровень подделки может допускать и диверсию со стороны другого государства.

В своем циркуляре департамент денежного оборота НБУ сообщает об изъятии из оборота нового варианта поддельных банкнот номиналом 200 грн образца 2007 года с качественной имитацией ультрафиолетовой защиты. Подделки обнаруживаются банками среди инкассаторской налички, поступающей из заведений торговли, касс метрополитена и так далее. В банках рассказывают, что появившаяся подделка — суперфальшивка, которая оседает даже в кассах банков.

"Рынки заполонили фальшивые банкноты, которые попадают даже в кассу. По правилам, в случае обнаружения подделки надо вызывать полицию и сдавать их в Нацбанк. Однако НБУ никаких компенсаций не выдает, и недостача в итоге ложится на кассиров. В итоге, они сами "сбрасывают" фальшивки в магазинах, на рынках и т.д. Из кассы банка, по крайней мере у нас, их не выдают. А как в других, не знаю," — рассказал сотрудник одного из банков, пожелавший остаться неизвестным.

Подделку можно обнаружить с помощью специального оборудования — детектора валют или счетчика банкнот со встроенной детекцией. Такие обязательно установлены в банках, по желанию устанавливаются на заправках. При этом, могут подойти и те, на которых используется анализ в ультрафиолетовом диапазоне (UV), просто следует помнить, что техника саму подделку не заметит, но позволит внимательно ее изучить и найти следы "фальша".

В издании отмечают, что специальное оборудование определяет купюру как настоящую. Суперфальшивка демонстрирует водяные знаки, защитные ворсинки и ленточки хоть в дневном свете, хоть в ультрафиолете. Этот факт и беспокоит Нацбанк.

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Подделки поразительно похожи на настоящие банкноты:

– цвета на фальшивке максимально приближены к цветам настоящих банкнот. На глаз их отличить невозможно;

– портрет Леси Украинки на лицевой стороне идентичен оригинальному и отображается в ультрафиолете;

– защитная лента (в толщине купюры) просвечивается с обратной стороны, текст на ленточке читается;

– в ультрафиолете ленточка отображается голубым и желтым цветом, как и на оригинальной купюре;

– на фальшивых купюрах присутствуют защитные волокна, которые невидимы при дневном свете, но отображаются в ультрафиолетовых лучах;

– "сквозной" элемент (номинал "200" вверху справа от центра), если его рассматривать против света, идентичен изображению на настоящей купюре;

– на фальшивую купюру нанесены микротексты, которые вполне читабельны.

Хотя знаки на фальшивой банкноте флуоресцируют, сама бумага, из которой изготовлена фальшивая купюра, в лучах ультрафиолета флуоресценцию не имеет. Это признак подделки.

Невидимые защитные волокна хотя и отображаются в ультрафиолете, но флуоресцируют неправильно — они светят зеленым цветом. Это неправильно — волокна должны светиться салатовым цветом, переходящим в розовый. Зеленый цвет означает, что это подделка.

Наибольшую защиту дает инфракрасная (IR) и магнитная (MG) детекция, которые устанавливается на некоторых видах счетчиков банкнот — обнаруженные суперфальшивки не имеют инфракрасной и магнитной защиты.

"Это высококачественные подделки. Делать качественные банкноты — очень затратный путь, это и станки, и бумага и так далее. Заказчики могут быть внутренними — фальшивомонетчиками, зарабатывающими на этом деньги, и внешними — такими же фальшивомонетчиками или государствами в лице каких-то "агрессоров", которые у себя в стране изготавливают фальшивые банкноты той страны, с которой они хотят экономически воевать, и закидывают их туда, чтобы вызвать коллапс в экономике", — прокомментировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На вопросы, где производятся фальшивки, какие клише используют, какие цели преследуют люди, которые печатают "фальш", должна отвечать полиция, уверены эксперты. Причем мало найти людей, которые сбывают подделки — часто они и сами могут не знать заказчиков. Сперва надо найти посредников, через которых затем выйти на организаторов процесса вброса суперфальшивок.

Ранее НБУ уже сообщал, что в Украине выявили новый вид подделок наличной гривни. Речь о фальшивках номиналом 200 гривен образца 2007 года высокого качества. Их не отличают от подлинных кассиры торговых сетей и привозят в банки.