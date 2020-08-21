Общество 1 час назад

В Беларусь — по загранпаспорту. Украина вводит новые правила выезда в соседнюю страну

Новый порядок выезда позволит усилить защиту граждан Украины в случае утери внутреннего паспорта

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан".

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, с этого времени заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, так как в случае потери за границей внутреннего паспорта, идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

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Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Вместе с тем, существенно улучшится предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая незначительную степень защиты документа.

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Так, за семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1,3 тысячи недействительных.

Отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года была введена для предоставления возможности путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорт на территории Украины.

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Эти учреждения обеспечены всем необходимым оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

Однако, граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно пропустят и по внутренним паспортам.

"Обращаем внимание, что граждане Украины — жители приграничных районов Украины — смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Республику Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12 декабря 1998 года", — отмечают в Госпогранслужбе.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

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