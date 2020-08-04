Политика 1 час назад

В Кабмине предлагают ужесточить наказание за подделку документов

В Кабмине хотят наказывать фальсификаторов документов арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет

Фото: Государственная миграционная служба Фото: Государственная миграционная служба
Фото: Государственная миграционная служба

Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Текст соответствующего законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, подделка документов, в частности, тех, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, приобрело в стране такой широкий размах, что работают даже виртуальные магазины по продаже поддельных документов.

Это подтверждается, в частности, информацией, предоставленной Службой безопасности Украины, которая свидетельствует о том, что в последние годы отмечается тенденция изменения деятельности организованных преступных группировок в направлении содействия определенных лиц в оформлении иностранцам и лицам без гражданства документов на временное (постоянное) проживание в Украине и приобретения гражданства Украины.

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Кроме этого, на территории Украины работают подпольные лаборатории, в которых незаконное изготовляют и подделывают официальные документы Украины и иностранных государств (паспорта граждан Украины, загранпаспорта граждан Украины, визы, документы иностранных государств, которые дают право находиться на их территории и другие документы).

В Кабмине хотят наказывать фальсификаторов документов арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, похищение "важных личных документов" предлагают наказывать штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет.

В то же время, похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния планируют наказывать арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала в Киеве попытку организованной группы незаконно присвоить имущество одного из частных системных украинских банков почти на 90 млн грн.

В состав группы входили нотариусы, госрегистраторы и представители заинтересованных коммерческих структур. Организаторы использовали поддельные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, для вывода из залога в банке имущества по ипотечным кредитам.

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