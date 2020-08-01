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Банки 30 минут назад

В Киеве дельцы пытались "отжать" у банка имущественный комплекс на 90 млн грн

Целостный имущественный комплекс, находящийся в залоге банка, злоумышленники переоформили на подконтрольные коммерческие структуры, аффилированные с бывшими владельцами этой недвижимости

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала в Киеве попытку организованной группы незаконно присвоить имущество одного из частных системных украинских банков почти на 90 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав группы входили нотариусы, госрегистраторы и представители заинтересованных коммерческих структур.

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По данным правоохранителей, организаторы использовали поддельные документы, в том числе, паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, для вывода из залога в банке имущества по ипотечным кредитам.

Целостный имущественный комплекс, находящийся в залоге банка, злоумышленники переоформили на подконтрольные коммерческие структуры, аффилированные с бывшими владельцами этой недвижимости.

По материалам СБ Украины трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 190 ("Мошенничество, совершенное организованной группой"), части 3 статьи 358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов") Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Операция по разоблачению сделки проводилась сотрудниками ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в конце июня в Киеве Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за $25 тысяч "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка.

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