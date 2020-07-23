Рэкет в стиле 90-х: в Харькове банда терроризировала предпринимателей

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники вымогали 1,6 млн грн и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса.

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По предварительным данным следствия, деньги с коммерсанта "выбивали" участники межрегиональной банды, которую организовал житель областного центра. Эти деньги потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов.

В случае отказа злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. При этом, фигуранты действовали под видом якобы сотрудников Службы безопасности Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и Киеве пять обысков по месту работы и жительства злоумышленников.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2018 году в Киеве силовики обезвредили банду рэкетиров, среди членов которой были действующие сотрудники органов внутренних дел и один адвокат.

По данным следствия, деятельность банды координировали находящиеся в розыске за преступления во время Революции достоинства "криминальные авторитеты".