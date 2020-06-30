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СБУ задержала в Киеве экс-банкира, "продававшего" должность в Нацбанке (ФОТО)

Должность начальника одного из управлений НБУ коммерсант оценил в $25 тысяч

Задержание коммерсанта в Киеве. Фото: СБУ Задержание коммерсанта в Киеве. Фото: СБУ
Задержание коммерсанта в Киеве. Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за $25 тысяч "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка.

Об этом во вторник, 30 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, оперативники спецслужбы задокументировали, что организатор сделки делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы НБУ.

По словам фигуранта, часть суммы должна была быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

Указано, что правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере $15 тысяч.

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В рамках уголовного производства, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по разоблачению противоправной схемы, установления всех причастных лиц и обстоятельств совершения уголовного преступления", — доложили в СБУ.

Там также добавили, что операция по разоблачению сделки проводилась совместно с Киевской местной прокуратурой №6.

Как сообщалось, НАБУ задержало на крупной взятке главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня; руководство области предлагало другому чиновнику за деньги не препятствовать его деятельности.

В частности, указано, что руководитель области планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн грн.

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