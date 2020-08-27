Экономика вчера, 12:57

Гоструда с 1 сентября усилит проверки за оформлением трудовых отношений с работниками

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками

Фото: facebook.com/dsp.gov.ua Фото: facebook.com/dsp.gov.ua
Фото: facebook.com/dsp.gov.ua

Государственная служба Украины по вопросам труда с 1 сентября 2020 года усиливает контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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В ведомстве подчеркнули, что действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.

"Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тысяч грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев", — говорится в сообщении.

В свою очередь административная ответственность, как напомнили в ПФУ, предусматривает штраф от 8500 до 34 тысяч грн.

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Финансовая же ответственность: штраф от 47,2 тысяч грн до 141,7 тысяч грн.

Напомним, Верховная Рада Украины продлила до конца карантина ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Среди них — мораторий на проведение документальных и фактических проверок.

Также сообщалось, что с 1 января 2020 года Гоструда начала проверки бизнеса без предупреждения.

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