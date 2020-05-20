Киевский бизнесмен пожаловался на проверки во время карантина: "Как в старые времена"

Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпотребслужба) проводит плановые проверки во время действующего моратория на них до 30 июня 2020 года. О таком случае рассказал директор сети магазинов "Рідні Медтехніка" Алексей Давиденко на своей странице в Facebook.

По его словам, представители Госпотребслужбы пришли не по жалобе или с экстренной проверкой, а именно с плановой.

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"Не ЧП. Не по жалобе. Не экстренная. Плановая проверка. Как в старые добрые времена. Я уже и забыл. Зе (Владимир Зеленский — Delo.ua), парень. Вот это ты классно придумал бизнес в стране поддержать. Скоро наверное опять будут потребители, СЭС и пожарники по всей стране собирать с предпринимателей наверх ежемесячную мзду как в далёкие двухтысячные", — написал предприниматель.

Как указал Алексей Давиденко, его юристы в связи с этим обратились в Госпотребслужбу с жалобой, на что та обратилась за разъяснениями в Кабмин.

"Наши юристы им позвонили… После введения моратория на проверки во время карантина орлы из службы потребителей написали в Министерство экономического развития запрос с просьбой дать разъяснение, можно ли им ходить на проверки. И Минэкономики в обход решения Кабмина разрешило им проверять бизнес", — рассказал предприниматель.

Впрочем, в комментариях к публикации заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович отметил, что "в моратории есть исключения", и подобная проверка могла быть либо как раз действием такого исключения, либо чьим-то своевольным решением.

"В законе есть исключения, возможно каким-то образом вы попали в те самые исключения, а может кто-то и своевольничает", — написал замминистра, пообещав помочь предпринимателю разобраться в данной ситуации.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила до конца карантина ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Среди них — мораторий на проведение документальных и фактических проверок.