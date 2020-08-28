Вместо денег — "пакет малыша": нардепы хотят отменить монетизацию "бэби-боксов"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает отмену монетизации "пакета малыша" ("бэби-бокса"), выдаваемого при рождении ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, за два года, как в Украине ввели "бэби-боксы", количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

"Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "пакета" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", — написала Кравчук.

Она отметила, что денег от монетизации пакета малыша не хватит, чтобы приобрести такое же количество товаров аналогичного качества.

"За два года количество предметов в пакете выросла в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакете перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Опять же аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50 — 200% (в среднем это около 7 тысяч грн)", — подчеркнула нардеп.

Кравчук добавила, что законопроект будет рассмотрен в ближайшее время, но точных дат пока не называет.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины совместно с Минсоцполитики разработали удобный механизм монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Напомним, 30 мая 2018 года Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка "бэби-боксов" ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось.

"Бэби-боксы" должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое, необходимое для ухода за ребенком.