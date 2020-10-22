Зеленский подписал закон о "пакете малыша"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон№ 930-ІХ о предоставлении одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка "пакет малыша", принятый Верховной Радой 30 сентября 2020 года.
Как сообщает пресс-служба главы государства, документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", которая будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.
Стоимость такой помощи будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.
Закон также определяет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют.
В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.
Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.
Помимо этого, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
30 сентября Верховная Рада восстановила предоставление одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка, отменив ее монетизацию.
Ранее 72 народных депутата подали законопроект, запрещающий выдавать "пакеты малыша" роженицам в денежном эквиваленте вместо натурального.
Как сообщалось, правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакета малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 000 грн.
Напомним, 30 мая 2018 года Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка "бэби-боксов" ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось.
"Бэби-боксы" должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое, необходимое для ухода за ребенком.