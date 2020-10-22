Зеленский подписал закон о "пакете малыша"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон№ 930-ІХ о предоставлении одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка "пакет малыша", принятый Верховной Радой 30 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", которая будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

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Стоимость такой помощи будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Закон также определяет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют.

В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Помимо этого, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

30 сентября Верховная Рада восстановила предоставление одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка, отменив ее монетизацию.

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Ранее 72 народных депутата подали законопроект, запрещающий выдавать "пакеты малыша" роженицам в денежном эквиваленте вместо натурального.

Как сообщалось, правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакета малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 000 грн.

Напомним, 30 мая 2018 года Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка "бэби-боксов" ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось.

"Бэби-боксы" должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое, необходимое для ухода за ребенком.