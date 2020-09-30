Рада отменила монетизацию "бэби-боксов", вернув "пакету малыша" натуральную форму

Верховная Рада восстановила предоставление одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка, отменив ее монетизацию.

На пленарном заседании парламента 30 сентября законопроект №3006а "О внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" поддержали 264 народных депутата, сообщает ЭП.

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По словам авторов законопроекта, документ должен вернуть "пакету малыша" натуральную форму — родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будут предоставлять набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.

Ранее 72 народных депутата подали законопроект, запрещающий выдавать "пакеты малыша" роженицам в денежном эквиваленте вместо натурального.

Как сообщалось, правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакета малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 000 грн.

В то же время Детский фонд ООН призвал украинское правительство сохранить "пакеты малыша", которые недавно заменили денежными выплатами.

В организации подчеркивают, что программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

Известно, что с 1 сентября по 25 сентября 2020 года средства денежной компенсации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" уже перечислены 13 тысячам человек на общую сумму 67 млн ​​грн.

Напомним, 30 мая 2018 года Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка "бэби-боксов" ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось.

"Бэби-боксы" должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое, необходимое для ухода за ребенком.