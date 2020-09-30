Рада отменила монетизацию "бэби-боксов", вернув "пакету малыша" натуральную форму

Верховная Рада восстановила предоставление одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка, отменив ее монетизацию.
На пленарном заседании парламента 30 сентября законопроект №3006а "О внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" поддержали 264 народных депутата, сообщает ЭП.
По словам авторов законопроекта, документ должен вернуть "пакету малыша" натуральную форму — родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будут предоставлять набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.
Ранее 72 народных депутата подали законопроект, запрещающий выдавать "пакеты малыша" роженицам в денежном эквиваленте вместо натурального.
Как сообщалось, правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакета малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 000 грн.
В то же время Детский фонд ООН призвал украинское правительство сохранить "пакеты малыша", которые недавно заменили денежными выплатами.
В организации подчеркивают, что программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.
Известно, что с 1 сентября по 25 сентября 2020 года средства денежной компенсации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" уже перечислены 13 тысячам человек на общую сумму 67 млн грн.
Напомним, 30 мая 2018 года Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка "бэби-боксов" ("Пакет малыша") и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось.
"Бэби-боксы" должны выдаваться при рождении ребенка в родильном доме. В него входят: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое, необходимое для ухода за ребенком.