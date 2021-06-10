В Украине начали действовать электронные больничные

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерство здравоохранения, НСЗУ, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и ФССУ запустили в Украине электронные больничные.

С июня по август 2021 года будет действовать переходная модель, а с 1 сентября все медучреждения должны формировать их в электронном виде, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Запуск электронных больничных — важный шаг для введения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах. Это сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить деньги для государства", — заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Как пояснили в Минздраве, процесс получения больничного для украинцев значительно упростился: пациент приходит к врачу на осмотр, врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его электронной подписью, после чего клиент получит об этом уведомление от E-health.

Указано, что оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, там формируется электронный листок нетрудоспособности — это именно тот документ, по которому начисляются выплаты. Об этом пациенты также получат сообщение на телефон, уже от ПФУ.

"Введенные изменения заработают постепенно. Для этого нужно время на обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу. Но хочу заверить, что мы со своей стороны готовы поддерживать и дополнительно объяснять при необходимости. Ведь мы идем к тому, чтобы сделать процесс получения больничного максимально удобным и прозрачным", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как отмечается, в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

Предполагается, что с июня по август в Украине будет действовать переходная модель внедрения е-больничных — медицинские учреждения будут постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября 2021 года все медучреждения должны будут формировать их в электронном виде.

Напомним, Верховная Рада 3 февраля приняла проект постановления о введении в Украине электронного реестра листков нетрудоспособности (электронных больничных).

Как сообщалось, в Кабмине обещали ввести электронные больничные с апреля 2020 года, но тогда это не удалось. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, возникли технические проблемы, в частности, из-за распространения коронавирусного заболевания.

Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить до 4 млрд грн в год.