Кабмин утвердил электронные больничные листы

Кабинет министров утвердил введение в Украине электронных больничных листов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 3 марта, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"Встречайте — электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев. Идея проста. Вместо того, чтобы выписывать больничные (официально, "больничные листы") на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи", — отметил он.

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При этом министр назвал несколько причин, "почему это круто". Во-первых, вокруг больничных происходит много мошенничества, их можно купить в интернете за 200 грн.

"Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривень в год. Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе", — объяснил Дубилет.

Также, по его словам, гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный: врач ставит срок больничного по умолчанию и он может закрываться без приложения визита (визит нужен, если срок другой).

Кроме того, теперь информация в фонд и к работодателю будет передаваться автоматически, и без долгого круговорота бумажных бланков. К тому же, бланки строгой отчетности для этих листов с новой системой не потребуются.

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"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее будут разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется. Очень люблю такие кейсы, когда вместо создания новой дорогой ИТ-системы мы быстро адаптируем то, что уже есть, и не усложняем жизнь ни бизнесу, ни для государству", — рассказал Дубилет.

Как ожидают в Кабмине, система выдачи электронных больничных листов запуститься в стране уже в апреле 2020 года.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пояснил, что э-больничные нужно ввести, поскольку ежегодно и работодатели, и государство тратят большие деньги на выплаты по поддельным листам.

В то же время по словам замминистра социальной политики Олега Коваля, э-листы нетрудоспособности помогут побороть коррупцию в сфере соцстрахования, упростить оформление для пациентов и сделать отношения между работодателями и Фондом соцстрахования менее бюрократическими.