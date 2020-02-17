Как будет работать электронный больничный в Украине

Уже весной 2020 года в Украине запустят выдачу электронных больничных — по крайней мере, старт новой медуслуги с 1 апреля пообещал в конце января замминистра социальной политики Олег Коваль.

По его словам, е-листы нетрудоспособности помогут побороть коррупцию в сфере соцстрахования, упростить оформление для пациентов и сделать отношения между работодателями и Фондом соцстрахования менее бюрократическими.

Delo.ua разобралось с нормами проекта постановления, пообщалось с экспертами и выяснило, как будет работать анонсированная услуга.

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Реестр всех больничных в Украине

Более или менее предметные разговоры об электронном больничном начали вести еще в ноябре 2018 года — тогда Кабмин принял первое постановление, в котором обязал соответствующие органы создать Электронный реестр листов временной нетрудоспособности и разработать под него необходимую законодательную базу.

Что и было сделано в апреле 2019 года: в принятом документе авторы расписали главные нюансы работы реестра. Согласно этому постановлению, с осени прошлого года вся информация о заболевшем собирается в новосозданной базе.

В базу попадает та же информация, которую обычно записывают в бумажный лист: Ф.И.О. пациента, пол, дата рождения, идентификационный код, место работы, сроки нетрудоспособности и ее абстрактная причина — например, "заболевание", "уход за ребенком" и так далее. Также фиксируются должность и идентификационный код доктора, выписавшего больничный, дата и время регистрации перечисленных данных.

Вести реестр уполномочен Пенсионный фонд, однако реестр формируется автоматически, собирая данные из разных электронных баз — медсистемы EHealth, реестров Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

Сегодня реестр доступен на официальном портале ПФУ. Посмотреть данные больничных могут обыкновенные граждане, сотрудники Фонда, Соцстраха, Минздрава, врачи и HR — но только идентифицировав себя через электронную подпись. При этом каждой категории пользователей доступна только определенная информация о пациенте.

Внедрение е-реестра больничных должно было, в том числе, упростить взаимодействие работодателей, работников и страховщиков, но на деле опрошенные Delo.ua HR-менеджеры и бухгалтера отмечают, что полученных из реестра данных очень мало для отчетности.

"Доступная информация, конечно, может успокоить работодателя и подтвердить нефиктивность листа нетрудоспособности, однако для формирования нужной отчетности для взаимодействия с Фондом страхования ее недостаточно. Для корректного заполнения всех форм мне все равно нужен бумажный лист с печатями и другими данными", — рассказала нам бухгалтер Елена Войтовенко.

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"Пока что реестр выступает лишь в качестве своеобразного успокоительного", — отмечает специалист по управлению персоналом Анастасия Зозуля. — Полноценным и полезным инструментом он пока не стал из-за остатков бюрократии".

Хотя по планам чиновников, больничные должны были постепенно уйти в онлайн, сегодня порядок их выдачи не изменился — листы до сих пор выдают в бумажном варианте.

Во сколько обходится содержание реестра, в госорганах не называют, однако как только проект о нем был одобрен, озвучивались расходы в 9,5 млн грн ежегодно.

О чем идет речь в постановлении о внедрении е-больничного

Реализовать весь потенциал Электронного реестра листов нетрудоспособности должен анонсированный Минсоцполитики проект о внедрении в Украине е-больничного. На запрос Delo.ua ведомство предоставило документ. Правда, отметив, что он может быть изменен во время согласования с другими министерствами.

В нынешнем же виде проект обязывает врачей самостоятельно вносить в базу информацию о временной нетрудоспособности пациента, подтверждая е-документ своей электронной подписью.

Предполагается, что система автоматически сообщит доктору, если заболевший не участвует в госсоцстраховании, о нем нет информации в Госрреестре застрахованных или же на него уже открыт другой больничный.

После внесения в базу для каждого случая нетрудоспособности в Реестре будет сформирован уникальный номер. Ранее Олег Коваль пояснял, что информация о больничном через реестр в Пенсионном Фонде будет автоматически передаваться в Фонд соцстрахования: "Там сразу будут знать, что человек заболел и ему положена компенсация, поскольку он является плательщиком единого социального взноса".

Также в постановлении указано, что данные о врачах, которые могут выдавать больничные, должны передаваться из Реестра медработников в Пенсионный фонд каждый месяц.

По словам замминистра Минсоцполитики, планируется, что в будущем каждый открытый больничный будет сразу иметь фиксированный срок — его назначат согласно международным протоколам, определяющим количество дней лечения для каждой болезни.

Впрочем, указывает Коваль, больничный разрешат закрыть и раньше, а выздоровевшему не придется идти для этого в больницу. "Если же человек требует еще лечения, он обращается снова к врачу, тогда в день закрытия предыдущего больничного открывается новый", — пояснил чиновник.

Он добавил, что все больничные в бумажной форме, открытые до 1 апреля 2020 года, будут приниматься на возмещение, а всю информацию о больничных своих работников работодатели смогут получать из соответствующих электронных систем.

В пояснительной записке авторы проекта отмечают, что для внедрения онлайн-больничных необходимо определиться, как именно вести Электронный реестр листов нетрудоспособности, а также какой объем данных и в какие сроки нужен для формирования больничного.

Создатели также утверждают, что для реализации нового сервиса не понадобится дополнительное финансирование из госбюджета.

Кому станет легче

Ожидается, что обыкновенные застрахованные работники — а их, по утверждению авторов постановления, около 13 млн — позитивно воспримут внедрение е-больничного и в первую очередь оценят удобство процедуры.

"Замена бумажной формы листов нетрудоспособности на электронную упростит процесс засвидетельствования болезни в медучреждении и ускорит назначение страховых выплат", — уверяют авторы документа.

Благоприятно новшество должны воспринять и работодатели: согласно проекту, их в Украине около 3 млн. Для них важными должны стать упрощение учета заболевших сотрудников и сохранение средств.

"Внедрение е-больничного сделает невозможным подделку бланков листов. Фактически исчезнут нарушения их необоснованной выдачи и продления, что будет способствовать сохранению страховых средств и бюджета работодателя", — поясняется в документе.

Ранее же Коваль озвучивал, что введение электронных больничных по временной потере трудоспособности позволит сэкономить до 5 млрд грн в год — по его словам, ведомство сможет отслеживать и бороться с потенциальными коррупционными схемами.

В то же время в Минсоцполитики признают, что в первое время новинка может не понравиться отдельным медикам — мол, поначалу у тех, кто неуверенно владеет компьютером, могут возникнуть трудности с заполнением электронных форм, но со временем проблема уйдет, уверены в ведомстве.

Впрочем, доктора в целом довольны инициативой властей, но опасаются "подводных камней". "Внедрение электронного больничного, безусловно, отменит часть бюрократических процедур — врачам не придется возиться с лишними бумажками, а пациентам — собирать в разных кабинетах несколько видов печатей. В то же время, если вместе с ее внедрением все же обяжут дублировать данные из медсистемы еще и на бумагу — это может стать серьезным минусом", — считает врач одной из киевских больниц Анна Дарчук.

Она указывает и на возможные технические проблемы — так, в ее больнице медсистема часто виснет и долго прогружает страницы. "Возможно, дополнительный сервис плохо скажется на производительности медсистемы", — опасается медик.

А вот с использованием и оформлением ЕЦП, по ее словам, проблем не возникнет. "Еще в середине 2019 года сначала всем врачам первички, а позднее и всем узким специалистам оформили цифровые подписи. Так что уже сегодня любой доктор в состоянии подтвердить любой электронный документ своей ЕЦП", — подчеркивает Дарчук.

Когда появятся электронные листы нетрудоспособности

Ввести в обиход электронные больничные обещают уже 1 апреля 2020 года, до этого же постановление должно быть согласовано с другими министерствами и одобрено Кабмином — проект уже отправили туда на подпись, о чем заявила на днях министр соцполитики Юлия Соколовская.

"Мы договорились с Министерством здравоохранения, секретариатом Кабинета министров об ускоренном согласовании, для того, чтобы уже с 1 апреля мы запустили электронный больничный", — отметила чиновник.

Если документ одобрят в нынешнем виде, то до 1 марта 2020 года Минздрав обяжут разработать и согласовать с Фондом соцтрахования порядок выдачи, продления и учета е-листов нетрудоспособности. А вот Пенсионному фонду поручат создать до 1 апреля 2020 года нужное для функционирования е-больничных программное обеспечение.

Что думают об анонсированном сервисе эксперты

По мнению экспертов, внедрение е-больничных — попытка властей стабилизировать ситуацию в Украине на счет повсеместной продажи больничных.

"От такой проблемы страдает в первую очередь государство и работодатель, поскольку выплаты за больничный ложатся на плечи государственного Фонда социального страхования и работодателя", — говорит медицинский юрист Александр Гришаков. Он отмечает, что, по приблизительным данным, в Украине ежегодно выдается 7 млн бумажных больничных и минимум 10% из них выдаются с нарушением.

"Проанализировав нововведения относительно электронных больничных, однозначно можно сказать, что это позитивные изменения и определенная прозрачность как для рабочего, так и для работодателя. Инновационный подход не только снизит коррупционную составляющую, но и стабилизирует и упростит систему взаимоотношений пациента с врачом и работодателя со своим работником", — говорит эксперт.

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Юрист добавляет, что электронный оборот больничных даст возможность отследить, выписал ли больничный профильный врач, ведь каждый медик обязан его подписать своей ЭЦП. "В случае любых злоупотреблений всегда будет возможным установить ответственных лиц, поскольку, вводится персональная ответственность доктора", — говорит Гришаков.

Он уверен, что со стороны работодателя вообще не должно возникнуть никаких вопросов на счет новинки: "В любое время работодатель сможет проверить, кем и когда работнику был выдан больничный, с помощью персонального кабинета в системе учета и отслеживания статуса больничных работников".

Мария Пирогова, специально для Delo.ua